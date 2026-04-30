Siemens Nederland en netbeheerder Enexis slaan de handen ineen om de uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnet aanzienlijk te versnellen. Met een innovatieve en gestandaardiseerde aanpak voor de bouw van verdeelstations wordt een belangrijke stap gezet in het verzwaren van het stroomnet en het toekomstbestendig maken van ons energiesysteem.

De vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet groeit snel. Huishoudens, bedrijven en duurzame energieprojecten lopen steeds vaker tegen de grenzen van het net aan. Om deze uitdaging sneller aan te pakken, verandert Enexis haar manier van bouwen fundamenteel.

Centraal in deze aanpak staat de toepassing van NXPLUS C 24 blue GIS-installaties van Siemens, geïntegreerd in volledig vooraf geassembleerde en geteste verdeelstations, ook wel skids genoemd. Deze gestandaardiseerde units kunnen binnen een dag in prefab-stations worden geplaatst en in gebruik genomen, waardoor de doorlooptijd van projecten aanzienlijk wordt verkort.

De eerste skid werd in oktober 2024 in Nederland geïnstalleerd. Vanaf 2025 worden de stations op aanvraag geleverd. Dankzij standaardisatie kan de bouwcapaciteit fors worden opgeschaald: van circa 10 naar circa 100 stations per jaar. Met deze aanpak streeft Enexis ernaar om in de komende acht jaar tot 800 nieuwe verdeelstations te realiseren.

“De energietransitie vraagt om een elektriciteitsnet dat sneller meegroeit dan de vraag naar en het aanbod van elektriciteit,” zegt Joanne Meyboom-Fernhout, managing director Smart Infrastructure bij Siemens Nederland. “Met deze gestandaardiseerde oplossing helpen we Enexis om sneller capaciteit beschikbaar te maken en tegelijkertijd de betrouwbaarheid en kwaliteit van het net te waarborgen op een duurzame manier.”

Han Slootweg, chief operations officer bij Enexis, vult aan: “Er is een grote behoefte aan extra netcapaciteit, daarom wil Enexis het netwerk zo snel mogelijk uitbreiden. Door te kiezen voor een gestandaardiseerde aanpak en door samen te werken met Siemens en andere partners, kunnen we sneller bouwen en meer klanten aansluiten. Dat is essentieel om de energietransitie vooruit te helpen.”

Enexis beheert een uitgebreid energienetwerk met circa 139.000 kilometer elektriciteitskabels en 46.000 kilometer gasleidingen, en bedient 2,9 miljoen klanten in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. De nieuwe aanpak stelt Enexis in staat om sneller, efficiënter en kosteneffectief uit te breiden, met behoud van de hoge betrouwbaarheid van het net.