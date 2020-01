AB InBev en BayWa kondigen grootste pan-Europese deal voor zonne-energie ooit aan

Alle brouwerijen van AB InBev in West-Europa brouwen binnenkort met 100% hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zonne-energie .De brouwer sluit vandaag een overeenkomst met de wereldwijde ontwikkelaar van hernieuwbare energie, BayWa r.e., die twee zonne-energieparken in Spanje gaat ontwikkelen. Met de overeenkomst zet de brouwer de volgende stap om de 2025 duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, waaronder wereldwijd 100% aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Bierbrouwerij AB InBev is in Nederland onder meer bekend van merken als Bud, Hertog Jan, Jupiler, Leffe, Dommelsch en Corona.

De 10-jarige Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) voorziet in de levering van elektriciteit door twee zonne-energieparken met een gecombineerde productie van bijna 200 megawatt, waarvan AB InBev meer dan 130 megawatt geleverd krijgt. Dit maakt het de grootste pan-Europese zakelijke overeenkomst voor zonne-energie in de geschiedenis.

BayWa r.e. zal twee nieuwe zonnestroomparken in Spanje ontwikkelen, waarvan één de Budweiser Solar Farm zal heten, die 250 gigawattuur duurzame elektriciteit per jaar zal leveren aan de 14 brouwerijen in West-Europa*, waaronder de brouwerijen in Nederland in Dommelen en Arcen. Dit is voldoende om het equivalent van 670.000 Europese woningen, of 100.000 stadionvoetbalwedstrijden, per jaar van stroom te voorzien.

De nieuwe zonneparken worden naar verwachting per 1 maart 2022 door BayWa r.e. in gebruik genomen. Voordat deze zonnecentralen operationeel zijn, zal BayWa r.e. de brouwer voorzien van 75 gigawattuur Garanties van Oorsprong uit haar windmolenpark “La Muela” in Zaragoza, Spanje. Alle bieren van AB InBev in Nederland worden al sinds 2017 voor 100% gebrouwen met hernieuwbare elektriciteit, afkomstig van waterkracht. Dit zal worden omgezet naar zonne-energie.

Nicolas Bartholomeeusen, Algemeen Directeur van Bierbrouwerij AB InBev: “Als brouwer zijn we afhankelijk van natuurlijke ingrediënten – water, hop, gerst en gist – om onze bieren te brouwen. Duurzaamheid is dan ook niet slechts een onderdeel van onze activiteiten, het is onze kern. We zijn trots vandaag het partnerschap met BayWa aan te kondigen, waarmee we de volgende stap zetten om in nog meer landen volledig te brouwen met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. We verwelkomen de nieuwe Europese Green Deal en roepen consumenten, klanten, collega’s en collega-brouwers op om samen met ons over te stappen op hernieuwbare elektriciteit”.