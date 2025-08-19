Het aantal winkels in tweedehands kleding blijft toenemen. Tussen januari 2013 en juli 2025 is het aantal vestigingen in deze branche met 40% toegenomen, van 516 naar 723. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK).

Het aantal winkels in tweedehands kleding is in absolute zin het hoogst in de provincies Noord-Holland (155) en Zuid-Holland (124). Flevoland (5) scoort het laagst. In de periode januari 2013 – juli 2025 nam het aantal winkels relatief gezien het sterkst toe in Friesland (+75%) en Zeeland (+73%). In geen enkele provincie nam het aantal af.

Oudere ondernemers

Uit de gegevens in het Handelsregister van KVK blijkt dat de gemiddelde leeftijd van ondernemers met een winkel in tweedehands kleding op 49 jaar ligt. Dat is hoger dan de gemiddelde leeftijd van een ondernemer in Nederland (45 jaar).

Hoog aandeel vrouwelijke ondernemers

Aan het begin van dit jaar waren er 573 ondernemers actief in de branche, waarvan 471 vrouw. Het aandeel vrouwelijke ondernemers bedraagt daarmee 82%, ver boven het gemiddelde (38%) in het Nederlandse bedrijfsleven.

Kringloopwinkels

Naast de winkels en boetieks die exclusief tweedehands kleding verkopen, vindt ook een deel van deze kleding zijn weg naar kringloopwinkels die een breder assortiment van tweedehands goederen aanbieden. In deze branche steeg het aantal vestigingen van 1841 (2013) naar 2063 (2017), gevolgd door een lichte daling naar 1813 vestigingen begin dit jaar.

Roel Beumer, woordvoerder van brancheorganisatie Kringloop Nederland, vertegenwoordigt met zijn organisatie een deel van de branche. De leden zijn stichtingen met een ideële doelstelling. Ze willen de afvalberg verkleinen en bieden daarbij werkplekken aan mensen met een ondersteuningsvraag. Herkent hij de aantallen? “Onze leden zijn vaak de wat grotere winkels, we zien bij hen geen afname in het aantal vestigingen. Dat steeg altijd en stabiliseert nu. Wel worden de winkels qua oppervlakte groter, er is veel aanbod van én veel vraag naar tweedehands. Textiel is een groot deel van de omzet bij onze leden, gemiddeld 28%. Vintage is enorm populair.”

A-locaties

Zo populair dat kringloopwinkels, traditioneel gevestigd in grotere panden aan de randen van de stad, ook de sprong naar A-locaties in het centrum wagen, om een nieuw publiek aan te spreken. Fay de Grefte is initiatiefnemer van Owned By You, een filiaal van kringloopketen Het Goed. Ze heeft een winkel geopend aan de Oude Binnenweg in het centrum van Rotterdam, waar ze uitsluitend kleding aanbiedt. “Mijn missie is om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Ik wil mensen die nu nog een bepaald beeld hebben bij tweedehands laten zien dat het frisser en meer trendy is dan ze denken.”

Is de toename van het aantal tweedehands kledingboetieks een bedreiging voor haar kringloop-kledingwinkel? “Integendeel! Het draagt allemaal bij aan een ecosysteem van tweedehands als alternatief voor nieuw. Wat belangrijk is: de mindset bij de consument verandert, daar werken beide aan mee.”

Fast fashion

Marcel van Goch werkt al 25 jaar in de kringloopbranche. Hij heeft zeven kringloopwinkels waar kleding heel belangrijk is en is drie jaar geleden gestart met Mode &zo, een winkel in het centrum van Dordrecht met tweedehands dameskleding. “We zijn een bedrijf zonder winstdoelstelling. Het gaat ons om zoveel mogelijk hergebruik en om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als je kijkt naar de kledingverkopen, het totale volume daarvan stijgt nog steeds, in de afgelopen twee jaar iets minder dan eerder. Met Mode &zo bereiken we een ander publiek, we bieden merkkleding aan, hebben de uitstraling van een boetiek. Tweedehands moet eerste keus worden!”

Van Goch wijst wel op een groeiend probleem in de logistiek achter de schermen: “Wij zamelen per jaar 2.000 ton kleding in en daarvan is ongeveer 18% geschikt voor hergebruik in Nederland. Een paar jaar geleden was dat nog ruim 20%. Fast fashion is hierbij echt een probleem: het zit wel bij wat we inzamelen, maar het kan nauwelijks gerecycled worden omdat de kwaliteit zo slecht is.”

Zelf starten

Wil je zelf starten met een winkel in tweedehands kleding? Jacob van der Vis, ondernemersadviseur bij KVK, heeft tips. “Het begint heel vaak vanuit een hobby, mensen die tweedehands kleding voor de lol beginnen te verkopen. Ze zien langzamerhand een businessmodel en gaan proberen het te professionaliseren. Wil je dat doen, dan heb je qua locatie gewoon een drukke winkelstraat nodig, er moet aanloop zijn. Er zijn veel kringloopwinkels op industrieterreinen, maar daar komen mensen ook om andere redenen, ook om te neuzen. Als je echt ‘in de kleding’ zit, moet je gewoon een goeie locatie hebben.”

Dan heb je een plek, hoe vul je de winkel? “Let heel erg goed op de markt”, zegt Van der Vis. “Haal geen rommel binnen, weet waar de markt om vraagt. En zorg dat je een duidelijk imago hebt waardoor mensen naar je toekomen. Dat kan door je bijvoorbeeld te richten op kinderkleding, op een bepaalde leeftijdsgroep, een bepaalde periode vintage of juist op de duurdere merken.”

Zichtbaarheid

Zichtbaarheid is heel belangrijk, zegt Van der Vis. “Zorg voor een digitale shop naast je fysieke winkel. Daarmee stijgt je omloopsnelheid en zorg je voor extra vindbaarheid. En als het gaat over de toevoer van spullen, kijk of je een netwerk kunt opbouwen van mensen die graag aan jou leveren, die het aan je geven of vinden dat je een goed verhaal hebt. Om te starten kan dat al goed werken. En, saai maar cruciaal: hou je boekhouding heel goed bij!”