Het hergebruik van grondstoffen in de bouwsector is aan een opmars bezig in Noord-Holland Noord en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zo is de eerste fase van de samenwerking in de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord afgerond met mooie resultaten; 31 circulaire sloopprojecten uitgevoerd of in voorbereiding. Voor 19 projecten zijn al doorrekeningen van kosten gemaakt, en hieruit blijkt dat circulair slopen gemiddeld bijna 5% goedkoper is dan een traditionele aanpak.

Sinds de ondertekening van de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen in beide regio’s maken overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven, slopers en specialisten werk van circulair slopen. Oftewel: het oogsten van waardevolle materialen bij het ontmantelen van gebouwen. Dit zijn belangrijke stappen richting een circulaire bouwsector.

Uitbreiding circulaire deal

Er is gewerkt aan het vervolg van de deal in Noord-Holland Noord en de afgelopen maanden breidde de samenwerking zich verder uit met nieuwe partijen in de MRA. Onlangs tekenden de gemeenten Purmerend en Landsmeer, Drexx Sloop, Circollab, Lagemaat, Hemubo, Hillen & Roosen, Re-use, MET Groep, Verwol en Green Business Club Zaanstad de Circulaire Deal MRA. Evenals Kesselaar & Zn. en Boy Limmen, die ook al actief betrokken waren bij de deal in Noord-Holland Noord. Daarmee komt het totaal aantal ondertekenaars in beide regio’s gezamenlijk op 93 partijen.

Esther Rommel, gedeputeerde Circulaire economie: “Wat begon in 2023 met een groepje pioniers is nu uitgegroeid tot een samenwerking met partijen in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio. En daar blijft het niet bij. De circulaire deal krijgt nu ook navolging in andere regio’s maar ook internationaal is er interesse. Wat mij zo aanspreekt is dat het echt een samenwerking is van marktpartijen en overheden. Wij als provincie stimuleren en faciliteren maar het zijn de deelnemende partijen die de circulaire deal vormen, waarmaken en verder brengen.”

Zichtbare resultaten in projecten

De bouwsector in Nederland is verantwoordelijk voor maar liefst 50% van het grondstoffenverbruik en een aanzienlijke CO2-uitstoot. Het hergebruik van grondstoffen wordt in deze sector nog onvoldoende benut. Overheden, woningcorporaties, slopers, bouwbedrijven en specialisten in hergebruik werken binnen de Circulaire Deal samen aan het oogsten en opnieuw inzetten van waardevolle materialen die vrijkomen bij sloopprojecten. Sinds de start van de samenwerking in Noord-Holland Noord (2024) zijn er 31 circulaire sloopprojecten uitgevoerd of in voorbereiding, en zijn er ruim 75 sloopprojecten waar de mogelijkheid voor circulair slopen wordt verkend. In de MRA regio, die in november 2025 officieel van start is gegaan met de eerste 48 partijen, worden de eerste potentiële circulaire sloopprojecten nu opgehaald.

De groei van de Circulaire Deal en de betrokkenheid van de aangesloten partijen maakt het mogelijk om niet alleen ervaringen te delen, maar ook de effecten van circulair slopen inzichtelijk te maken. Er zijn doorrekeningen van projecten gemaakt en milieu-impactanalyse uitgevoerd. Deze tonen aan dat circulair slopen niet alleen milieuwinst oplevert maar vaak ook financieel aantrekkelijker is. De resultaten worden in belangrijke mate bepaald door de waarde van de materialen in een gebouw en door een zorgvuldige inventarisatie vooraf, waarin deze materialen vóór de sloop goed in beeld worden gebracht.

Naast deze inhoudelijke inzichten draagt ook onafhankelijke toetsing bij aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van circulair slopen. De Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) hebben een verificatieregeling waarbij circulaire sloopprojecten onafhankelijk worden getoetst door certificatie-instellingen. Van de 100 projecten die in Nederland inmiddels zijn geverifieerd, is circa 20% afkomstig van partijen uit de Circulaire Deal Noord-Holland Noord. Daarmee heeft de regio zich de afgelopen jaren duidelijk als koploper neergezet.

Inspiratie voor andere regio’s

De Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen in Noord-Holland Noord en de MRA blijft niet onopgemerkt. Ook in andere regio’s ontstaan samenwerkingen om circulair oogsten de standaard te maken. Zo is in Zuid-Holland in 2025 het Vernieuwersnetwerk CIRCUIT gestart en verkennen de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vanaf 2026 een Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen voor Zuid-Nederland.

Met de uitbreiding van het aantal ondertekenaars en de groeiende stroom aan projecten zet de Circulaire Deal opnieuw een belangrijke stap om circulair slopen en het hergebruik van secundaire bouwmaterialen de norm te maken.

De Circulaire Deal is een initiatief van provincie Noord-Holland, Circulair Westfriesland en de Metropoolregio Amsterdam. Meer informatie: www.noord-holland.nl/circulaire_deal.