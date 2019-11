Aantal bedrijven kledingconvenant zet extra stap in transparantie

Een aantal bedrijven dat deelneemt aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel tekent een Transparency Pledge. Daarin beloven zij onder andere bekend te maken waar zij hun kleding produceren, welke type kleding daar geproduceerd wordt en hoeveel mensen daar werken. Alle bedrijven die deelnemen aan het convenant houden hun productielocaties al jaarlijks bij op een gezamenlijke lijst. Het convenant prijst het dat bedrijven nu ook deze extra stap zetten en hun productielocaties zelf bekend maken.

Acht bedrijven tekenden deze Transparency Pledge tijdens een stakeholdermeeting van het convenant op 12 november. Het gaat om Okimono, Alchemist, Marlies Dekkers, Kings of Indigo, Kuyichi, WE Fashion, Schijvens Corporate Fashion en HEMA. De bedrijven G-Star Raw, C&A, Zeeman en Esprit tekenden de pledge al eerder.

Pierre Hupperts, onafhankelijk voorzitter van het convenant: “Transparantie is een belangrijk middel naar een duurzame productieketen in de kleding- en textielsector. Met onze gezamenlijke productielocatielijst bieden we in één keer een overzicht van locaties van alle deelnemende bedrijven. Dat bedrijven daarnaast op individueel niveau hun locaties publiceren, vinden wij stoer en prijzenswaardig.”

De Schone Kleren Campagne feliciteert de bedrijven in het convenant met het zetten van deze extra stap.

Suzan Cornelissen, Schone Kleren Campagne: “Alleen wanneer productielocaties bekend zijn, kunnen we in contact treden met de kledingmerken op het moment dat er zich misstanden voor doen in fabrieken, om gezamenlijk met onze partnerorganisaties in de productielanden en de kledingmerken tot oplossingen te komen.”

Steeds meer bedrijven publiceren zelf hun productielocaties. Het convenant stimuleert deelnemende bedrijven hierin zo transparant mogelijk te zijn. Dit zijn vrijwillige extra stappen die bedrijven zetten naast de afspraken in het convenant.

Middel om misstanden aan te pakken

Het openbaar maken van productielocaties is een belangrijk middel en één van de randvoorwaarden op weg naar betere productieomstandigheden in de fabrieken. Hiermee kunnen (lokale) partijen namelijk misstanden in fabrieken direct aankaarten bij kledingbedrijven, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen.

Binnen het convenant maken alle deelnemende bedrijven hun productielocaties al bekend via een gezamenlijke productielocatielijst, waarbij misstanden kunnen worden gemeld bij het secretariaat van het convenant. Het secretariaat brengt vervolgens de bedrijven in contact met degene die de misstand meldt en controleert of bedrijven doen wat in hun macht ligt om te komen tot een oplossing.

Transparency Pledge

De Transparency Pledge bestaat sinds 2017 en is geïnitieerd door negen arbeids- en mensenrechtenorganisaties waaronder de Schone Kleren Campagne. Met de ondertekening zeggen bedrijven vijf afspraken toe: tweemaal per jaar de productielocaties publiceren; bijbehorende adressen publiceren; bekend maken van moederbedrijven; benoemen van het producttype dat daar geproduceerd wordt en het aantal werknemers dat daar werkzaam is.