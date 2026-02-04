Het volle stroomnet heeft grote gevolgen voor Nederland. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen moeten vaak lang wachten. Plannen om een bedrijf of organisatie te starten, uit te breiden of verduurzamen moeten daardoor noodgedwongen worden aangepast of in de ijskast. De overheid, de netbeheerders en het bedrijfsleven komen daarom gezamenlijk in actie om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de wachtrij aan te sluiten.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is trots om deel uit te maken van het Aansluitoffensief dat vandaag is gepresenteerd. Samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei, de netbeheerders, VNO-NCW en ACM zijn afspraken gemaakt waardoor bedrijven sneller op het stroomnet kunnen worden aangesloten. “Een doorbraak,” aldus Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE. “Als we bedrijven sneller aansluiten, kunnen zij ook sneller hun ovens op schone stroom laten draaien in plaats van op aardgas, hun elektrische vrachtwagens opladen en hun warmtepompen installeren. Op naar een toekomstbestendige economie, met schone energie van eigen bodem en minder fossiele energie uit Rusland of de VS.”

Slimmer gebruiken wat we al hebben



Het uitbreiden van het elektriciteitsnet kost tijd, maar de ruimte die er nú al is, kan veel beter worden benut. Het net knelt vooral tijdens specifieke momenten, zoals de avondspits in de winter. Door gebruik te verplaatsen naar rustigere uren, ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven. De NVDE onderschrijft daarom de slimme aanpak van het offensief, met acht concrete maatregelen:

We voorspellen nog beter hoe er in de toekomst gebruik zal worden gemaakt van het net.

We nemen op verantwoorde manier iets meer risico op het net.

Flexibele contracten worden aangepast zodat ze beter aansluiten bij de praktijk.

Netbeheerders geven beter inzicht in hun behoefte aan flexibiliteit, zodat bedrijven kunnen inschatten hoe vaak ze de stroompiek beter kunnen mijden.

Bedrijven krijgen een hogere vergoeding als ze hun stroomverbruik verplaatsen naar momenten buiten de piek.

Er komen regionale tenders voor flexibele inzet van bedrijven die tijdelijk minder stroom gebruiken of juist extra leveren bij drukte op het net.

Met de vijftig grootste stroomverbruikers worden afspraken gemaakt om gericht ruimte vrij te maken.

Partijen die dit kunnen, zoals batterijen en laadpleinen, worden standaard flexibel of zelfs netondersteunend aangesloten.

Effecten die verder reiken dan het net alleen



Het aansluitoffensief is niet alleen goed nieuws voor duurzame ondernemers. Ook woningbouwprojecten, scholen, laadpleinen, zorginstellingen en boerderijen kunnen sneller worden aangesloten. Zo krijgen verduurzamingsplannen weer lucht. Minder vertraging betekent méér groene banen, meer betaalbare energie op termijn en meer leveringszekerheid. Elk project dat eerder van start gaat, is winst voor het klimaat én voor Nederland.

Samen sneller vooruit



De NVDE benadrukt dat deze aanpak alleen slaagt dankzij de intensieve samenwerking tussen overheid, toezichthouder, netbeheerders en bedrijfsleven. “Juist die combinatie maakt dit offensief krachtig. We brengen marktkennis, tempo en uitvoeringskracht samen. Deze samenwerking smaakt naar meer, voor meer oplossingen voor netcongestie, want er is nog steeds meer nodig en mogelijk. En ook voor andere onderwerpen waar doorbraken nodig zijn, die onder andere door de Maatschappelijke Alliantie zijn genoemd.

Minister Sophie Hermans: “Ondernemers die wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen niet wachten tot het stroomnet is uitgebreid. De overheid en het bedrijfsleven slaan daarom de handen ineen om hen op korte termijn perspectief te bieden. Met deze afspraken zorgen we dat zoveel mogelijk bedrijven en organisaties op de wachtlijst sneller kunnen worden aangesloten.”

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Netcongestie is een van de grootste obstakels in ons investeringsklimaat. Daarom een compliment aan de minister en alle betrokken partijen voor de samenwerking en de open opstelling om oplossingen te vinden. Als we samen deze maatregelen goed implementeren kunnen weer veel bedrijven groeien en verduurzamen.”