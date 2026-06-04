173 Zeeuwse bedrijven en instellingen op de wachtlijst krijgen de gevraagde ruimte op het stroomnet voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. Dat maken netbeheerders Stedin en TenneT vandaag bekend. Het gaat om bedrijven en instellingen verdeeld over de hele provincie Zeeland. TenneT beoordeelde in april 2026 de ontwikkeling van de drukte op het hoogspanningsnet opnieuw en concludeerde dat er 260 megawatt (MW) transportcapaciteit voor het afnemen van elektriciteit beschikbaar komt. Hierdoor gaat voor de derde keer een grote groep ondernemers in Zeeland van de wachtlijst af.

Er ontstaat ruimte op het stroomnet voor deze groep grootverbruikers van elektriciteit door het sluiten van twee grote contracten voor flexibel vermogen door TenneT met bedrijven. Deze bedrijven gaan flexibeler met hun elektriciteitsbehoefte om. Daarnaast verlagen een aantal klanten van TenneT hun gecontracteerde vermogen. Ondernemers en instellingen voor wie dit geldt, krijgen hierover bericht van Stedin. Een deel van de klanten die de gewenste ruimte op het net krijgt, zijn instellingen die op basis van maatschappelijk prioriteren als eerste in aanmerking komen als er ruimte vrij komt op het stroomnet. Maatschappelijk belangrijke projecten zoals scholen en ziekenhuizen worden met voorrang toegelaten op het stroomnet volgens de regels die de ACM hiervoor heeft opgesteld. Alle Zeeuwse partijen die in aanmerking komen voor prioriteit krijgen de stroomcapaciteit die ze hebben aangevraagd.

Beweging door flexibele contracten

De capaciteit die nu vrijkomt betekent niet dat de netbeheerders alle partijen op de wachtlijst kunnen helpen. Maar het laat wel zien dat er beweging is als grootverbruikers van elektriciteit bereid zijn om hun elektriciteitsverbruik te verplaatsen naar momenten buiten de spits. Om capaciteit te kunnen krijgen moet het passen op zowel het hoogspanningsnet van TenneT als op het middenspanningsnet van Stedin.

Martin Martens, regiodirecteur Zeeland bij Stedin: “Dit is opnieuw een opsteker voor ondernemers en instellingen in Zeeland. Dat we deze groep van de wachtlijst kunnen halen, betekent dat er perspectief is en dat de situatie op het Zeeuwse stroomnet in beweging is. We moeten hard werken om meer flexibele contracten te sluiten met bedrijven. Iedere megawatt telt.”

“Flexibiliteit in stroomgebruik is geen abstract begrip. Het creëert echt ruimte op het net. Dankzij het verschuiven van elektriciteitsgebruik en de inzet van batterijen ontstaat er ruimte, waardoor we meer partijen kunnen helpen zonder dat het net groter wordt. Dat is positief nieuws voor Zeeland. En het laat zien wat er mogelijk is als partijen nadenken over hóe en wánneer zij stroom gebruiken en hier actief met ons mee aan de slag gaan. Dit Zeeuwse voorbeeld kan anderen inspireren ook na te denken over hun stroomgebruik. Tegelijkertijd blijven we realistisch: congestie is nog niet verdwenen, maar dit is wel een duidelijke stap vooruit,” zegt Freek Smorenburg, Regiodirecteur Zeeland bij TenneT.

Gedeputeerde Johan Aalberts, portefeuille Energietransitie: “Zeeland heeft veel bedrijven die willen verduurzamen en investeren. Daarvoor is ruimte op het stroomnet hard nodig. Deze stap laat zien dat samenwerking tussen netbeheerders, bedrijven en overheden resultaat oplevert.”