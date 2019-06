Aanpakken duurzaamheidskwesties vraagt lange termijn inspanning

In de afgelopen jaren is er een schat aan bewijsmateriaal verschenen over hoe duurzaamheidsinitiatieven positieve economische, sociale en milieueffecten kunnen realiseren. Niet alle onderzoeken zijn positief, en het is duidelijk dat de effecten per context variëren.Tijdens het ISEAL Global Sustainability Standards Symposium, dat op dinsdag 18 juni plaatsvond, gingen leiders uit de wereld van duurzaamheidsstandaarden, het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld met elkaar in gesprek over de impact van duurzaamheidskeurmerken en -certificering bij de aanpak van ’s werelds grootste uitdagingen zoals ontbossing en armoede.

Wat kunnen onderzoek en bewijs ons vertellen over de factoren die de impact van duurzaamheidsinitiatieven beïnvloeden? En wat betekenen deze bevindingen voor bedrijven en overheden voor de verdere ontwikkeling van standaarden? Deze twee vragen stonden centraal tijdens het Global Sustainability Standards Symposium in Den Haag.

Karin Kreider, Executive Director, ISEAL Alliance en Birgitta Tazelaar, adjunct-directeur-generaal Internationale samenwerking van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken openden het symposium met een pleidooi voor meer samenwerking.

Kreider startte met een korte terugblik op de ontwikkeling van duurzaamheidsstandaarden die in de jaren ’90 opkwamen. Het was een innovatieve aanpak om via de consument producenten te bewegen duurzame productie te stimuleren. ‘We weten nu dat certificeringsprogramma’s niet perfect zijn – er is ruimte voor verbetering en innovatie. Maar het is duidelijk dat ze veel waarde bieden aan verschillende actoren en een bijdrage leveren aan duurzaamheid in heel veel sectoren: zij blijven de leidende schaalbare, marktgerichte benadering van duurzaamheid.’

Zowel Kreider als Tazelaar benadrukten dat duurzaamheidsstandaarden in staat zijn om positieve bijdragen te leveren, maar dat samenwerking en meer actie voor meer impact cruciaal zijn.