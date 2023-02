Vandaag is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. De code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, die voorschrijft hoe je op verantwoorde wijze reclame kunt maken. De bond van Adverteerders (bvA) heeft het initiatief genomen tot deze code, die een actualisering betreft van de Milieu Reclame Code. De nieuwe code geldt voor alle duurzaamheidsclaims, dus voor zowel milieuclaims als ethische claims.

Henriette van Swinderen, directeur van bvA: “Wij zijn blij dat de vernieuwing van deze code tot stand is gekomen, het was hoog tijd om de zelfregulering op dit vlak te actualiseren. Als bvA delen wij de zorg om het klimaat en onderschrijven we de noodzaak om ingrijpende gedragsveranderingen te realiseren. Merken kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De code biedt een heldere set regels om verantwoord over hun bijdrage aan verduurzaming te kunnen communiceren, zodat de consument goed geïnformeerde keuzes kan maken”.

Otto van der Harst, directeur van de Stichting Reclame Code: “Dat consumenten moeten kunnen vertrouwen op wat er in reclame wordt gezegd over duurzaamheid, is belangrijker dan ooit. We zien een toename in het aantal klachten over onduidelijke of onjuiste claims. Het is dan ook van belang dat de Reclame Code Commissie een actueel toetsingskader heeft om duurzaamheidsclaims te kunnen beoordelen. En dat er voor het adverterend bedrijfsleven duidelijke regels zijn die ze kunnen toepassen in de praktijk”.

De nieuwe code vervangt de Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims. De hoofdregels zijn daarbij ongewijzigd gebleven: beweringen op het gebied van duurzaamheid mogen niet misleiden en moeten aantoonbaar juist zijn. In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag, mits duidelijk is dat het om een streven gaat, en dat het een haalbare doelstelling is.

Extra duidelijkheid voor consumenten

Voor de consument is niet altijd duidelijk wat er met claims als ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ wordt bedoeld. Daarom moet dit door de adverteerder in zijn reclame-uitingen specifiek worden gemaakt. En claims moeten met actueel bewijs kunnen worden onderbouwd. Omdat het begrip duurzaam niet alleen betrekking kan hebben op het milieu, maar ook op bijvoorbeeld dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden, geldt de code voor zowel milieuclaims als ethische claims.

De nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame beoogt een helder regelgevend kader te bieden aan adverteerders, in lijn met bestaande wetgeving en de interpretatie daarvan door de ACM in de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Omdat er ook Europese wetgeving in de maak is voor duurzaamheidsclaims, zal de code na een jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast om de code actueel en relevant te houden.

Lees de Code voor Duurzaamheidsreclame hier.