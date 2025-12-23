Halverwege 2026 gaan 9 nieuwe projecten van start binnen het kaderprogramma Passende Zorg. Deze projecten komen voort uit de subsidieronde ‘Onderzoeksmethodologie Passende Zorg – Ecologische duurzaamheid’ van ZonMw en richten zich op methodologieontwikkeling op het gebied van ecologische duurzaamheid van bestaande zorg.

Gehonoreerde projecten

ECO-PATH voor passende zorg: een nieuwe methode om ecologische duurzaamheid van zorgpaden te meten

Projectleider: dr. L. (Lisa-Marie) Smale, Erasmus UMC

Dit project heeft als doel om een methode te ontwikkelen en te testen om de ecologische duurzaamheid van zorgtrajecten betrouwbaar en eenvoudig te meten. De nieuwe methode gaat artsen, onderzoekers en beleidsmakers helpen om de ecologische impact van zorgtrajecten te meten en dit aspect mee te nemen in het opstellen van protocollen, richtlijnen en beleidsbeslissingen.

Maatschappelijke voorkeuren voor het opnemen van milieu-impact in vergoedingsbesluiten

Projectleider: dr. M.L. (Merel) Kimman, Maastricht University

In dit project wordt onderzocht hoe de maatschappij denkt over het meenemen van milieu-impact van nieuwe behandelingen bij vergoedingsbeslissingen. Er wordt gesproken met patiënten, burgers, zorgverleners en beleidsmakers over hoe zwaar milieu-impact voor hen meeweegt in beslissingen. Met deze kennis kunnen beleidsmakers besluiten nemen die beter aansluiten bij wat de samenleving belangrijk vindt.

Raamwerk voor prioritering en identificatie van milieueffecten in economische evaluaties

Projectleider: G.A.P.G. (Ghislaine) van Mastrigt, Maastricht University

Het doel van dit project is om praktische tools te ontwikkelen die inzicht geven in hoe en wanneer milieu-impact mee te nemen in economische evaluaties. Het resultaat van de studie is een raamwerk en een checklist die beleidsmakers, onderzoekers en zorgorganisaties helpen om keuzes te maken zodat de zorg toegankelijk is en blijft voor iedereen.

Multi-Criteria Decision Analysis voor integratie van duurzaamheid in zorgbesluitvorming

Projectleider: dr. M.A.H. (Martijn) Oude Voshaar, Erasmus MC

Dit project ontwikkelt en valideert een nieuwe methodologie op basis van Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). Het resultaat is een wetenschappelijk onderbouwd en in co-creatie met stakeholders ontwikkeld afwegingskader dat commissies helpt de totale waarde van zorg te bepalen, inclusief de ecologische voetafdruk. Dit afwegingskader zorgt voor een transparant proces waarin de waarden voor patiënten en besluitvormers expliciet meetellen.

Een dynamisch beslismodel om duurzame, waardegedreven zorg te realiseren

Projectleider: J. (Jannie) Coenen, RIVM

In dit project wordt een dynamisch beslissingsondersteunend model ontwikkeld dat toont hoe de dimensies zorgkosten, milieu impact en arbeidsinzet elkaar in de tijd beïnvloeden. Het betreft een openbaar toegankelijk systeem-dynamisch model voor universitaire medische centra, waarin interventies zijn opgenomen die inzicht geven in de wisselwerking tussen milieuwinst, arbeidsefficiëntie en betaalbaarheid. De resultaten sturen praktijk en beleid richting waardegedreven zorg.

eco-HEARTS: Gezondheid en Milieu in de Beoordeling van Verantwoorde Technologie en Duurzame Hartzorg

Projectleider: dr. ir. S. (Shiva) Faeghinezhad, University of Twente

Dit project heeft tot doel een Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)-model te ontwikkelen dat klinische, economische, milieu-gerelateerde, organisatorische en patiëntgerichte aspecten integreert van het zorgtraject van twee veelgebruikte, klinisch gelijkwaardige behandelingen voor patiënten met laagcomplexe coronaire hartziekte. De resultaten schatten de nationale impact en ondersteunen zorgbeslissingen, met potentieel voor bredere toepassing.

CLEAR-Path – Een gestroomlijnde LCA-methodiek voor het meten van de milieubelasting van zorgpaden

Projectleider: dr. T. (Tim) Stobernack, Radboudumc

Huidige Life Cycle Analysis (LCA) -methoden om de milieu-impact van zorgpaden te meten zijn tijdrovend en alleen bruikbaar voor experts. Het doel van dit project is om een toegankelijke, gestandaardiseerde en efficiënte LCA-methode voor ziekenhuizen te ontwikkelen, om de voetafdruk van zorgpaden te meten en te verkleinen. De methode wordt vrij beschikbaar gesteld via een praktische handleiding zodat andere zorginstellingen ermee aan de slag kunnen.

MECH-I: MEthoden voor Comparatief onderzoek van milieu-impact van Healthcare Interventies

Projectleider: dr. ir. E. (Ewoud) Schuit, UMC Utrecht

In dit project worden twee praktische beslistools ontwikkeld om 1) de verschillende milieu-impact maten te combineren om daarmee zorginterventies te kunnen vergelijken, en 2) milieu-impact te wegen ten opzichte van bijvoorbeeld patiëntuitkomsten en kosten. De methoden worden vervolgens toegepast, getest en verbeterd. Samen met betrokkenen wordt een praktische handleiding gemaakt voor het gebruik van de methoden, om zo niet alleen effectiviteit en kosten, maar ook ecologische duurzaamheid mee te nemen in zorgbeslissingen.

Geavanceerde methodeontwikkeling voor het kwantificeren van de milieu-impact van zorgpaden

Projectleider: prof. dr. W.J.K. (Wouter) Hehenkamp, Amsterdam UMC

Dit project ontwikkelt bestaande methoden verder om betrouwbare en representatieve milieugetallen te leveren ten behoeve van het afwegen van behandelopties door patiënten en beleidsmakers. Eerst wordt in kaart gebracht wat wel en niet gemeten moet worden, bijvoorbeeld welke lange termijn gevolgen van een behandeling. Vervolgens wordt een praktische handleiding gemaakt en wordt de methode in twee zorgtrajecten getest waarvan al milieugetallen beschikbaar zijn volgens de gouden standaard.