87 miljoen voor Nederlandse klimaatoplossingen in transport

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) trekt 34,5 miljoen euro uit voor transportprojecten die goed zijn voor klimaat en luchtkwaliteit. Met deze subsidie komen Nederlandse transportinnovaties die nog niet op de markt zijn, maar wel zeer kansrijk zijn, versneld van de grond. Ook de betrokken bedrijven (47 miljoen euro) en de EU (5,9 miljoen) dragen bij. De totale investering komt daarmee op ruim 87 miljoen euro, verdeeld over 43 projecten in heel Nederland. Het gaat vooral om machines en voertuigen die draaien op waterstof of op batterijen, en om laadinfrastructuur. Nog in 2020 worden de eerste projecten gerealiseerd.

Goed voor klimaat én bedrijfsleven

Verantwoordelijk minister Stientje Van Veldhoven: “Minder CO2 en stikstof, én kansen voor bedrijven. De innovatie van nu is het exportproduct van morgen. Het is mooi om te zien wat voor mooie projecten met deze subsidie worden ontwikkeld. Deze innovaties zijn interessant voor Nederland, maar ook andere landen worstelen met luchtkwaliteit en het schoner maken van bouw en verkeer”.

Zware bouwvoertuigen zonder uitlaatgassen in de stad

Een van de projecten is van transportbedrijf Vlot Logistics uit Rotterdam, gespecialiseerd in zeer zwaar en groot transport. Dat bouwt met de subsidie een zware kraanwagen en oplegger om stenen te vervoeren. Eigenaar Rokus Vlot: “Voor deze voertuigen met een gewicht tot maximaal 50 ton, waarmee we overal tussen de huizen rijden, is geen duurzaam alternatief op de markt. Iedereen zegt dat het niet kan om dit soort voertuigen uitstootvrij te maken. Veel te duur en ingewikkeld. Maar we staan in de startblokken en gaan het gewoon doen”.

Bijzonder aan het project is dat er ook mobiele snelladers bij zitten. Daarmee kunnen de kraan- en stenenwagens hun batterij opladen tijdens het laden en lossen, waardoor ze ondanks hun gewicht een grote actieradius hebben. De eerste omgebouwde wagens die dus zowel tijdens het werk als tijdens het rijden geen uitlaatgassen uitstoten, komen in 2020 op de weg.

Veegwagentjes op waterstof in de winkelstraat

Een ander project wordt door Holthausen uit Hoogezand uitgevoerd. Dit bedrijf bouwt emissieloze veegwagens, kleine- voor in winkelcentra en grotere voor straatreiniging. Afnemers kunnen kiezen tussen waterstof of batterij-elektrisch. Bijzonder is dat er ook een variant is met een kleine kunstoftank met waterstof erin die je makkelijk omwisselt voor een volle als hij leeg is. Ze hoeven dus niet te tanken. Deze veegwagens zijn daarmee niet alleen schoon en stil, maar hebben ook een laag gewicht en zijn onbeperkt inzetbaar. Begin 2021 vegen de eerste exemplaren straten schoon in Rotterdam en Groningen. Dit soort machines met verwisselbare waterstoftank is nu nog nergens verkrijgbaar.

Projecten van bedrijven in Nederland

Met de 87 miljoen euro gaan 43 projecten van start. De helft daarvan gaat batterij-elektrische innovaties, iets minder dan de helft om waterstofinnovaties en een klein deel naar toepassing van hernieuwbare biobrandstof. Schepen op waterstof, uitstootvrije bouwmachines, schone boodschappenbezorgwagens, diverse soorten bussen en swapbare accu’s voor pizzabezorgscooters; het zijn enkele voorbeelden van de 43 projecten. Ook wordt van het geld nieuwe laadinfrastructuur gerealiseerd. Bijvoorbeeld zeven nieuwe waterstoftankstations, in Roosendaal, Utrecht, Nieuwegein, Amsterdam, Dordrecht, Barneveld en Den Helder.

2017: Tankstations, betonmixers en vrachtwagens

In 2017 is een eerdere subsidieronde geweest. Die leverde 33 projecten op, met een totale investering van 76 miljoen euro. Met dat geld zijn onder andere de eerste waterstoftankstations gerealiseerd, is een elektrische betonmixer ontwikkeld, rijden schone vrachtwagens rond die supermarkten bevoorraden en is een systeem ontwikkeld waarmee pakketbezorging in Rotterdam uitstootvrij plaatsvindt.

Klimaatakkoord in uitvoering

Het kabinet wil de CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd hebben ten opzichte van 1990. Het transport is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot. In het klimaatakkoord staan tal van afspraken om deze uitstoot terug te dringen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar biedt ook kansen voor Nederlandse bedrijven.

