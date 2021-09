72% van de consumenten verwacht dat over vijf jaar duurzaamheid de standaard wordt bij producten

Nederlandse consumenten verwachten over vijf jaar een groter deel van hun aankopen online te doen dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van ShoppingTomorrow, onderdeel van Thuiswinkel.org. “Het startpunt van de klantreis vindt vaker online plaats en met de enorme piek in online bestellingen in het achterhoofd lijkt dit de verwachting voor de komende jaren omhoog te duwen”, aldus Lodi van der Mark, programmamanager bij ShoppingTomorrow.

In opdracht van ShoppingTomorrow doet GfK elk jaar onderzoek onder circa 1.000 consumenten naar hun (online) winkelervaringen, -verwachtingen en -voorkeuren. Dit jaar vond het onderzoek plaats in juli, waarbij gebruik is gemaakt van de resultaten van het eerste kwartaal van de Thuiswinkel Markt Monitor ter referentie.

Toekomstverwachting online shopping

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse consumenten verwachten over vijf jaar 40% van hun aankopen online te doen. In tegenstelling tot vorig jaar waarin consumenten verwachtten 37% van hun uitgaven online te doen in 2025. Dit is een stijging van 3%. “Vorig jaar zagen we dat er sprake was van een stabilisatie van het toekomstige online aandeel rond 37%. Dit jaar is de verwachting hoger. Dat komt waarschijnlijk doordat consumenten nieuwe online ervaringen hebben opgedaan tijdens de tweede lockdown, er een stijging is geweest in het aantal online kopers en het feit dat men dit jaar een periode sommige producten wel online moest bestellen. Het gemak dat daarbij is ervaren kan ervoor zorgen dat consumenten denken dat zij in de toekomst opnieuw online gaan shoppen voor deze producten”, zegt Lodi van der Mark.

Duurzaamheid

Nederlandse consumenten kiezen nog lang niet altijd voor duurzame oplossingen. Twee derde is (nog) niet bereid om extra te betalen voor duurzame producten, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast verwacht 72% van de consumenten dat over vijf jaar duurzaamheid de standaard wordt.“Duurzaamheid wordt verwacht, maar de meerderheid wenst niet dat dit wordt doorgerekend aan de kassa”, aldus Van der Mark.