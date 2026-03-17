Een slimme biosensorpleister waarmee artsen het herstel van operatiewonden op afstand kunnen volgen, heeft de Biomaterials Hackathon 2026 in Brainport Eindhoven gewonnen. Het concept, genaamd WoundReCoverE, werd na drie dagen intensieve samenwerking tussen jonge innovators uit heel Europa en daarbuiten door de jury uitgeroepen tot het beste idee.

Tijdens de hackathon werkten 41 deelnemers uit negen landen in multidisciplinaire teams aan nieuwe zorgoplossingen op basis van geavanceerde biomaterialen.

Het winnende team ontwikkelde een slimme biosensorpleister die het herstel van een wond continu kan monitoren. Hierdoor kunnen artsen complicaties eerder signaleren, terwijl patiënten veilig thuis herstellen. Het systeem combineert bestaande sensoren met herbruikbare elektronica en een mobiele applicatie, waardoor een schaalbare oplossing ontstaat voor postoperatieve monitoring.

Nazorg na een operatie blijft een grote uitdaging voor zorgsystemen. Veel controleafspraken in het ziekenhuis blijken achteraf niet nodig, terwijl complicaties zoals infecties vaak juist te laat worden ontdekt. Door de monitoring te verplaatsen van het ziekenhuis naar de thuissituatie van de patiënt kan de oplossing zowel de zorguitkomsten verbeteren als de druk op zorgpersoneel verminderen.

De jury prees vooral de sterke combinatie van medische relevantie, marktpotentieel en technologische haalbaarheid.

“We hebben het gevoel dat dit concept zich richt op een belangrijke markt en duidelijke meerwaarde biedt,” aldus de jury. “De technologie lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar zodra je haar verder ontwikkelt merk je dat de uitdaging veel groter wordt. Juist dat maakt het tot een spannende innovatie.”

De tweede prijs ging naar HeartLink, een minimaal invasief monitoringsysteem voor patiënten met hartfalen dat gebaseerd is op de continue meting van BNP-biomarkers – stoffen die in de bloedbaan vrijkomen wanneer het hart onder druk staat.

De derde prijs werd toegekend aan OvaSense, een draagbare pleister die is ontwikkeld om eierstokkanker in een vroeg stadium te helpen opsporen.

Ondernemerschap als drijvende kracht

De hackathon was niet alleen bedoeld als wetenschappelijke uitdaging, maar ook als oefening in ondernemend denken.

De deelnemers werden gestimuleerd om onderzoek naar biomaterialen te vertalen naar oplossingen die daadwerkelijk de stap naar patiënten en zorgsystemen kunnen maken.

Volgens de jury is juist die ondernemende mindset essentieel om wetenschappelijke ideeën om te zetten in echte maatschappelijke impact.

“Innovatie is een achtbaan,” merkte de jury op tijdens de afsluiting. “De ene dag denk je dat een idee nooit gaat werken, en de volgende dag ineens wel. Dat is de essentie van ondernemerschap. Zelfs als het mislukt, moet je genieten van de rit.”

Brainport Eindhoven: hotspot voor zorginnovatie

De Biomaterials Hackathon is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt bij Cureon, het innovatiecentrum voor MedTech en BioTech op de High Tech Campus Eindhoven. Het evenement brengt internationaal talent samen om doorbraken in zorgtechnologie en biomaterialen te versnellen.

Door studenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe ideeën, nieuwe samenwerkingen en wordt het snel groeiende healthtech-ecosysteem van Brainport Eindhoven verder versterkt.

De Biomaterials Hackathon is een initiatief van Fontys, de Helmond Biotech Materials Hub (HBH), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Smart BioMaterials Center (SBMC), High Tech Campus Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

De organisatie wordt financieel ondersteund door de Europese Unie, OPZuid en Interreg Vlaanderen–Nederland (ATMP-XB).