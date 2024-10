Betaalbare energie is een topprioriteit voor Nederlandse huishoudens, maar slechts 44% is bereid om bij te dragen aan de kosten van de energietransitie. Uit nieuw onderzoek van Accenture blijkt dat wereldwijd $115 biljoen aan investeringen nodig is om de klimaatdoelen te bereiken. Het rapport The energy provider’s guide to net zero: Managing consumer affordability and an affordable energy system benadrukt dat energiebedrijven strategieën moeten ontwikkelen om duurzame energie zowel betaalbaar als toegankelijk te maken voor consumenten.

Belangrijkste Inzichten uit het onderzoek

57% van de Nederlandse consumenten ziet betaalbaarheid en voorspelbaarheid van de energierekening als topprioriteit.

Slechts 44% is bereid om extra te betalen voor schone energie, ondanks een sterke interesse in duurzaamheid.

Nederlandse huishoudens hebben minder vaak betalingsproblemen dan wereldwijd, maar energiearmoede blijft een zorg: 15% ervoer betalingsproblemen in het afgelopen jaar, tegenover 37% wereldwijd.

Voor het behalen van de klimaatdoelen zijn $115 biljoen aan wereldwijde investeringen nodig.

Consumenten eisen betaalbaarheid en voorspelbaarheid

Uit Accenture’s onderzoek onder Nederlandse consumenten blijkt dat 57% betaalbaarheid en betrouwbaarheid bovenaan hun prioriteitenlijst zet voor hun energieleverancier. Daarnaast verwacht 53% dat hun leverancier helpt bij het verlagen van energiekosten, en 58% wil voorspelbare maandelijkse rekeningen.

Hoewel Nederlandse consumenten minder vaak betalingsproblemen hebben dan huishoudens wereldwijd, ervoer 15% van de huishoudens in Nederland in de afgelopen 12 maanden moeite met het betalen van hun energierekening. Toch blijft energiearmoede een serieus probleem, vooral nu de energieprijzen wereldwijd stijgen. Dit benadrukt de vraag naar betaalbare energie als basisbehoefte.

Kloof tussen interesse in duurzaamheid en bereidheid om te betalen

Nederlanders staan positief tegenover de energietransitie – 79% wil schone energie ondersteunen. Echter, slechts 44% van de consumenten is bereid extra te betalen om deze transitie mogelijk te maken. Dit verschil is veelzeggend en laat zien dat financiële draagkracht voor velen de doorslaggevende factor is. Onder de huishoudens die aangeven niet te willen bijdragen, zegt 40% dat zij simpelweg geen hogere energierekening kunnen betalen. Dit loopt op tot 71% onder consumenten die recent betalingsproblemen ervoeren.

De meerderheid (76%) ziet een belangrijke rol voor bedrijven in de energietransitie, maar slechts 58% voelt zelf de verantwoordelijkheid om financieel bij te dragen. Deze gegevens onderstrepen de uitdaging voor energiebedrijven om schone energie toegankelijk te maken zonder de kosten voor consumenten te verhogen.

Groeiende interesse voor duurzame producten

Ondanks de terughoudendheid om meer te betalen via de energierekening, overweegt 71% van de Nederlandse consumenten duurzame producten, zoals slimme technologieën en energiezuinige apparaten. Ook geeft 83% aan dit soort producten te willen aanschaffen om op de lange termijn energiekosten te verlagen. De populairste keuzes voor de komende twee jaar zijn onder meer energie-efficiënte huishoudelijke apparaten (31%) en zonne-energie-installaties (14%).

“Energiebedrijven staan op een keerpunt: ze moeten betaalbare energie leveren én tegelijkertijd investeren in duurzaamheid. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën en slimme benaderingen kunnen we deze balans vinden en de energietransitie betaalbaar houden voor Nederlandse huishoudens,” zegt Rob Knigge, Country Managing Director Nederland bij Accenture.

Over het rapport

Het rapport, The energy provider’s guide to net zero: Managing consumer affordability and an affordable energy system, biedt concrete strategieën voor energiebedrijven om de uitdagingen van de energietransitie aan te pakken. Naast wereldwijde inzichten geeft het rapport praktische aanbevelingen over hoe bedrijven kosten kunnen beheersen en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst.