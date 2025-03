Slechts vijf procent van de Nederlandse zonnepanelenbezitters heeft nog vertrouwen in toekomstige subsidies vanuit de overheid voor verduurzaming. Door veranderlijke regelgeving rond energie en verduurzaming weet 60 procent nu ook niet meer of ze wel in verduurzaming van hun woning gaan investeren, of waarin ze moeten investeren. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.000 zonnepanelenbezitters, uitgevoerd door Panel Inzicht in opdracht van Hegg Energy.

Huishoudens die in het bezit zijn van zonnepanelen zien de terugverdientijd van hun investering toenemen. Vrijwel alle energieleveranciers rekenen terugleverkosten voor de overtollige stroom die zij aan het net terugleveren. Daarnaast besloot de overheid om de salderingsregeling vervroegd af te schaffen (per 2027) en werd de subsidie op warmtepompen versoberd. Juist die salderingsregeling was voor meer dan de helft (56%) van de zonnepanelenbezitters de belangrijkste reden om zonnepanelen aan te schaffen, blijkt uit dit onderzoek.

Nu zegt slechts vijf procent nog vertrouwen te hebben in tegemoetkomingen voor verduurzaming vanuit de overheid. Een grote meerderheid (69%) zegt zelfs helemaal geen vertrouwen meer te hebben. Vooral onder de huishoudens die flink in zonnepanelen hebben geïnvesteerd is het wantrouwen groot. Driekwart van de Nederlanders die negen of meer zonnepanelen bezitten, zegt geen vertrouwen meer te hebben in subsidies voor verduurzaming.

Verduurzaming van woningen loopt vast

Door de veranderlijke regelgeving vanuit de overheid rond energie en verduurzaming heerst de vraag of men nog wel in verduurzaming van hun woning wil investeren. Drie op de vijf zonnepanelenbezitters geeft aan daarover te twijfelen en niet te weten op welke manier zij in die verduurzaming zouden moeten investeren. Veertig procent geeft aan hun woning niet verder te gaan verduurzamen. Degenen die dat wel overwegen, willen met name hun huis beter isoleren (32%), of een thuisbatterij (23%) of warmtepomp aanschaffen (17%). Zes op de tien respondenten geeft aan dat een thuisbatterij pas interessant voor ze wordt als de overheid dat via een regeling aantrekkelijker gaat maken.

Wesley de Kruijff, CEO van Hegg Energy, zegt: “De salderingsregeling heeft een grote rol gespeeld bij de keuze voor het aanschaffen van zonnepanelen. Nu deze wordt afgeschaft, is het belangrijk dat er een krachtig alternatief komt om de verduurzaming van woningen te bevorderen en gebruik van eigen energie bij zonnepanelenbezitters te stimuleren. Investeren in duurzaamheid zal anders financieel onaantrekkelijk zijn, wat niet bijdraagt aan het behalen van de Europese duurzaamheidsdoelen.”

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht onder 1.000 Nederlandse zonnepanelenbezitters. De participanten deelden in een online enquête hun mening over een vijftiental vragen en stellingen.