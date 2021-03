55 organisaties overhandigen manifest en strijden samen voor gezonde grond

Manifest voor onze toekomstige generaties

Om de regering het belang in te laten zien van een vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is gekozen om vandaag, op 21 maart 2021, met 21 ouders en hun baby’s op een positieve manier de noodklok te luiden. De 55 organisaties die het manifest onderschrijven, waaronder Aardpeer, Decade of Action, Caring Farmers, Urgenda en Climate Cleanup, boden dit ter plekke aan Michel Scholte, de onlangs verkozen Minister van de Nieuwe Economie. “Het is nu tijd voor oplossingen. Deze organisaties zetten zich dagelijks in om onze bodem te regenereren en weer gezond en vitaal te maken, zodat wij in Nederland gezond voedsel kunnen blijven produceren en werken aan een gezond leefklimaat waarin economie en ecologie samenwerken. Ik roep onze nieuw te vormen regering op zich hard te maken voor betaalbare landbouwgrond, zodat een boer kan investeren in natuur en klimaat en zelf een eerlijke prijs krijgt.” De organisaties vragen de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidmakers van Nederland om zich bij hen aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden door mee te werken aan een gezonde en vitale bodem en betaalbare toegang tot grond.

Lees hier de belangrijkste punten van het manifest: De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen.

Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.

Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.

Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.

Voor meer informatie of het ondertekenen van het manifest, klik hier.

Deze organisaties ondertekenden de petitie tot nu toe: Aardemakers, Aardpeer, Avalon, BD-Vereniging, Bionext, Bodemzicht, Caring Farmers, Climate Cleanup, Climate Farmers, Commonland, CSA Netwerk, De Aanzet, De Buitenbrigade, De Voedselwerkplaats, Decade of Action, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Demeter, EarthToday, Economy Transformers, Federatie Agro-ecologische Boeren, Groen Geluk, Grond van Bestaan, Herenboeren NL, Het Eetschap, Initiatief Bewust Bodemgebruik, IUCN NL, IVN, Jonge Klimaatbeweging, Just Diggit, Kening, Land van Ons, LandschappenNL, Louis Bolk Instituut, Milieudefensie, MVO Nederland, Naturalis Biodiversity Center, Natuur & Milieufederaties, NL Greenlabel, ReNature, Slow Food Youth Network, Stichting BD Grondbeheer, Symphony of Soils, The Pollinators, Toekomstboeren, Transitiecoalitie Voedsel, Triodos Regenerative Money Centre, Urgenda, Veerhuis, Wij.land.