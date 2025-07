Albert Heijn zet voedselverspilling om in innovatie. Afgelopen jaar werkte Albert Heijn samen met leveranciers aan een circulair voedselsysteem. Door nauw samen te werken met telers, producenten en leveranciers ontwikkelt de supermarktketen inmiddels meer dan 100 producten met circulaire ingrediënten: van zoete aardappelspread tot bananenkoekjes en biergraan-eierkoeken. Samen goed voor een jaarlijkse reductie van 5 miljoen kilogram voedselverspilling in de keten van Albert Heijn.

Door reststromen opnieuw te gebruiken als grondstof ontstaat een groeiend assortiment van producten waarin verspilling wordt tegengegaan en smaak behouden blijft. Klanten herkennen deze producten met circulaire ingrediënten aan een sticker op de verpakking. Dankzij een nauwe samenwerking met leveranciers gaat Albert Heijn efficiënter om met grondstoffen en draagt zo bij aan een duurzamere toekomst. Producten met circulaire ingrediënten zijn een innovatieve stap in de strijd tegen voedselverspilling. Met inmiddels meer dan 100 circulaire producten in het assortiment reduceert Albert Heijn op jaarbasis 5 miljoen kilogram voedselverlies, wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2e-uitstoot. En er komen steeds meer producten met circulaire ingrediënten bij.

Jan Willem Balk, directeur sourcing bij Albert Heijn: “Zoete aardappelspread is ons nieuwste circulaire product. Zoete aardappelen die te groot of te klein zijn om in een verspakket te passen, verwerken we als ingrediënt in een nieuwe zoete aardappelspread. Daarmee redden wij zo’n 50.000 kilogram verse zoete aardappelen. Daarnaast hebben we vegetarische kaasschnitzels van overgebleven stukjes kaas, vezelrijke eierkoeken gemaakt van reststromen graan uit het bierbrouwproces en de AH Bananen cookie gemaakt van geredde bananen. Je ziet het van vleeswaren tot vegan spreads, van bakkerijproducten tot 0.0 bubbels. Deze producten bevatten circulaire ingrediënten en laten hiermee zien hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan.”

Doelstellingen

In 2030 wil Albert Heijn voedselverspilling in de eigen operatie met 50% verminderen ten opzichte van 2016. Daarnaast heeft Albert Heijn als onderdeel van de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) een aanvullende doelstelling om in 2030 in de eigen groente- en fruitketens 50% minder voedselverlies te hebben. Dit verlies ontstaat tijdens opslag, verwerking en transport. De introductie van producten met circulaire ingrediënten draagt hieraan bij.