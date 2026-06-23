Maar liefst 45.000 kilo Elstar-appels van vader Jan en dochter Hella van familiebedrijf Jans Fruitschuur uit Zeist dreigen binnen twee weken verloren te gaan. Ondanks de uitstekende kwaliteit is voor de oogst geen afnemer gevonden. Daarom starten No Waste Army en Boerschappen een landelijke actie waarbij consumenten appelsap van de appels kunnen bestellen of doneren aan de Voedselbank.

Plukken wanneer ze rijp zijn, niet wanneer de supermarkt dat eist

Al meer dan een eeuw teelt het familiebedrijf op de Utrechtse rivierkleigrond. Jan en Hella kiezen ervoor om voor de vrije markt te telen, vanwege slechte ervaringen met contracten. Supermarkten leggen vooraf vast wanneer de oogst moet worden aangeleverd, maar de familie wil de Elstars pas plukken wanneer ze volledig rijp en vol van smaak zijn. Bij een coöperatie zaten Jan en Hella bovendien vast aan een plicht om appels te leveren, zonder dat de coöperatie verplicht was om de appels te verkopen. Toen de coöperatie geen afnemer vond en Jan en Hella zelf een andere koper regelden, legde de coöperatie hen zelfs een boete op.

Ook de vrije markt zit vol

Sindsdien telen Jan en Hella voor de vrije markt, maar dat is niet zonder risico’s. De familie heeft de rijpe appels in september 2025 geoogst en opgeslagen in een zuurstofarme koelcel, waarin de rijping tijdelijk stilstaat. Hun vaste afnemers in Duitsland lieten het dit jaar echter onverwacht afweten en ook de reguliere verwerkende industrie kampt momenteel met een appeloverschot. Negen maanden later ligt het fruit er nog. De situatie is urgent: de koelcellen moeten leeg om ruimte te maken voor de nieuwe oogst.

“In mijn hele carrière als fruitteler heb ik nog nooit meegemaakt dat ik voor zo’n enorme hoeveelheid topkwaliteit fruit geen afnemer kon vinden,” zegt Jan van der Grift. “Het gaat om prachtige, smaakvolle appels. Dan doet het pijn als ze dreigen te worden vernietigd.”

De koelcel gaat nog één keer open: appels nog twee weken goed

Op donderdag 25 juni 11.00 gaat de deur van de koelcel in Zeist voor de laatste keer open. De appels worden dan opgehaald door No Waste Army en zijn daarna nog ongeveer twee weken houdbaar. Alle appels die als appelsap in die periode worden besteld, kunnen worden gered. Het probleem beperkt zich niet tot Zeist. Ook elders in Nederland hebben fruittelers moeite om hun appels af te zetten. No Waste Army roept ook andere Nederlandse appeltelers op om zich bij deze actie aan te sluiten.

Appelsap bestellen of doneren aan de Voedselbank

Consumenten kunnen de actie steunen door via nowastearmy.nl/saptap twee appelsaptaps van 5 liter te bestellen voor €34,50 (exclusief verzendkosten). De saptap kan worden thuisbezorgd of opgehaald bij afhaalpunten in meerdere steden in Noord-Brabant, Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Groningen en Rotterdam. Ook kunnen mensen appelsap doneren aan de Voedselbank. Daarnaast wordt een deel van de appels verwerkt tot houdbare literflessen voor de boodschappenboxen van No Waste Army, die ze door het hele land uitrijden.





