PreZero Nederland ziet een forse stijging in de landelijke inzameling en recycling van gebruikte papieren handdoekjes uit sanitaire ruimtes op kantoren, scholen en andere publieke locaties. Een jaar na de lancering van de dienstverlening maken inmiddels 26 grote en kleine organisaties gebruik van deze circulaire route. Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal verwacht PreZero dit jaar ruim 12.500 kilo papier in te zamelen: een groei van 41,5% ten opzichte van vorig jaar.

Papieren handdoekjes belanden in Nederland nog te vaak bij het restafval, waarna ze worden verbrand. Dat is zonde, want de hoogwaardige vezels zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. PreZero startte vorig jaar een landelijk initiatief om deze stroom apart in te zamelen en te verwerken tot nieuwe papieren handdoekjes of tot gipsvezelplaten in de bouw.

Groei bij kantoorpanden, zorg en onderwijs

Onder de huidige klanten bevinden zich ProRail en het Deventer Ziekenhuis. Ook diverse onderwijsinstellingen nemen deel.

De groei wordt gedreven door een toenemende bereidheid van bedrijven om te investeren in hun duurzaamheidsdoelstellingen. Kay Kempinga, productmanager papier bij PreZero: “We zien dat steeds meer organisaties de stap zetten. Vooral bij bedrijven met een Zero Waste ambitie is de inzameling van handdoekjes essentieel. Zonder deze stroom is het voor veel kantoorpanden simpelweg onmogelijk om hun Zero Waste doelstellingen te halen. Hoewel de kosten voor aparte inzameling en extra handelingen door schoonmaakdiensten nu nog een drempel kunnen zijn, zien we dat de aanstaande CO2-heffing op restafval het financiële verschil met restafval kleiner maakt.”

Kwaliteit als kritische succesfactor

Ondanks de positieve groeicijfers signaleert PreZero ook uitdagingen, met name op het gebied van kwaliteit. In gesloten kantooromgevingen is de stroom relatief schoon, maar in publiek toegankelijke ruimtes, zoals in ziekenhuizen, wordt vaker vervuiling aangetroffen in de vorm van plastic verpakkingen of etensresten.

“Onze Zero Waste adviseurs werken samen met onze klanten aan het verbeteren van de zuiverheid van deze afvalstroom,” aldus Kempinga. “Kwaliteit is cruciaal. Alleen dan kunnen we de ingezamelde handdoekjes verwerken tot grondstof voor nieuwe producten. Nu de volumes groeien, is het belangrijk dat we samen scherp blijven letten op goede bronscheiding om het recyclingproces optimaal te houden.”

Toekomst: uitbreiding van het netwerk

PreZero werkt momenteel nauw samen met partners als Tork en WEPA om de kringloop te sluiten. Om de impact verder te vergroten, onderzoekt PreZero mogelijkheden om de drempel voor inzameling van papieren handdoekjes verder te verlagen voor zowel grote als kleine bedrijven. Ook in stedelijke gebieden, waar ruimtegebrek voor extra containers een praktische uitdaging vormt, wil PreZero de komende periode verdere stappen zetten.