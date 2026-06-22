Papieren bonnetjes in de horeca raken uit de gratie. Bijna de helft van de Nederlandse consumenten (46%) vindt ze een verspilling en niet meer van deze tijd. Dat blijkt uit onderzoek van kassa- en betaalplatform Lightspeed (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), gehouden onder 1.000 Nederlandse consumenten. Bijna twee derde van de consumenten (63%) verwacht dat het afschaffen van papieren bonnetjes een positieve impact heeft op het milieu. De cijfers laten zien dat consumenten meer stilstaan bij verspilling, ook tijdens kleine routinematige momenten.

Van routine naar verspilling

Maar wat gebeurt er momenteel met het bonnetje nadat hij uitgeprint is? Bijna de helft van de consumenten (49%) doet er niks mee. Vier op de tien (40%) kijken of alles klopt, om het bonnetje daarna alsnog weg te gooien. Daarmee vervult het papieren bonnetje in de meeste gevallen slechts een kortstondige functie en lijkt het uitprinten en meenemen een vastgeroeste routine. En dat schuurt: bijna één op de vijf (19%) voelt zich schuldig wanneer ze een papieren bonnetje direct in de prullenbak gooien.

Digitale variant als logische stap

Tegelijkertijd is er brede steun voor digitale alternatieven. Maar liefst 71 procent van de consumenten vindt digitale bonnetjes makkelijker te bewaren en te declareren. De helft (50%) ervaart digitale bonnen bovendien als overzichtelijker dan papieren varianten. Voor een deel van de consumenten is duurzaamheid zelfs doorslaggevend. Meer dan een derde (37%) geeft aan de voorkeur te geven aan volledig papierloze horecazaken, waar ook rietjes en servetten niet standaard meer van papier zijn. Waar het papieren bonnetje jarenlang de standaard was, wordt het nu steeds vaker gezien als achterhaald.

“Eén papieren bonnetje lijkt misschien onbeduidend”, zegt Emine Youssef, directeur Hospitality voor West-Europa bij Lightspeed. “Maar vermenigvuldig dit met miljoenen transacties en duizenden locaties elke dag en het aantal uitgeprinte bonnetjes telt razendsnel op. Consumenten denken steeds bewuster na over duurzaamheid, ook bij dit soort alledaagse keuzes. Voor een groeiende groep is het digitale bonnetje daarom niet alleen handiger, maar ook een bewuste keuze. En daar ligt voor horecaondernemers een grote kans: de technologie om zo min mogelijk papieren bonnen te printen is er, nu moet het de standaard worden.”