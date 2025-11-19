In het nieuwe programma BOOST Circulair werken 40 maakbedrijven in Oost-Nederland samen in communities (groepen ondernemers die samen leren en proberen). Ze werken aan slimme manieren om verspilling van grondstoffen te voorkomen, kosten te besparen en daarmee de regio te versterken.

Impact One trapt af

In 2025 starten 4 communities met thema’s als materiaalstromen, hergebruik circulair staal en klimaatinstallaties die de temperatuur en ventilatie regelen. Op 17 november 2025 ging de 1e community ‘Impact One’ van start. “Veel ondernemers vragen: waar begin ik?”, zegt ketenregisseur Martin Landkroon. “Binnen deze community bieden wij directe hulp. Geen dikke rapporten, maar concrete stappen. Samen met ervaren professionals brengen we de grondstoffenstroom in kaart en zoeken we naar kansen om te verminderen, vervangen of slimmer te gebruiken.”

Ondernemers zien kansen

Verschillende bedrijven in de maakindustrie hebben zich aangesloten bij Impact One, zoals:

speeltoestelmaker Lappset,

gordijnproducent Vadain

betonfabrikant Preco

allround grafisch producent Koninklijke van der Morst.

“Wij doen mee aan het programma BOOST Circulair omdat we geloven dat circulariteit en winst hand in hand kunnen gaan,” zegt Charles van Elst van Koninklijke van der Most. “Door samen te werken met andere bedrijven ontdekken we nieuwe manieren om minder grondstoffen te gebruiken en efficiënter te produceren. Dat is goed voor ons bedrijf én voor de toekomst.”

Van circulair economie maken

“De enige economie die de toekomst heeft, is duurzaam en circulair. Daarom willen we in Gelderland dat circulair ondernemen de standaard wordt. Van circulair kun je namelijk economie maken en het programma BOOST Circulair gaat daar zeker in helpen, omdat dit een community is waarin ondernemers van elkaar gaan leren. Zo verbinden we samenwerking en innovatie met elkaar. Dat is goed voor de economie, onze ondernemers en de volgende generaties.” – Helga Witjes, Gedeputeerde Provincie Gelderland

Waarom circulair ondernemen?

Circulair ondernemen gaat verder dan alleen recycling (hergebruik). Het vraagt om andere keuzes in het ontwerp van een product, langere levensduur, nieuwe verdienmodellen en het slim hergebruik van materialen. Deze uitdagingen bieden ondernemers tegelijkertijd nieuwe kansen om te investeren in kwaliteit, sterke klantrelaties, eigen keuzes en minder afhankelijk te zijn van anderen.

Samen werken aan de economie van morgen

Iedereen heeft te maken met een overstap naar een circulaire economie. Minder verspilling betekent minder afval, minder Co2-uitstoot en minder afhankelijk zijn van andere landen. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe kansen voor innovatie en werkgelegenheid. “Voor een circulaire economie hebben we elkaar keihard nodig”, zegt gedeputeerde Erwin Hoogland van provincie Overijssel. “Het is de economie van de toekomst, voor de samenleving van de toekomst. Onze maakindustrie kan dit! Er liggen volop kansen en we houden onze regio innovatief en concurrerend.”

We doen het samen

We hebben de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Het programma BOOST Circulair brengt deze landelijke ambitie in Oost-Nederland in de praktijk. Het programma wordt uitgevoerd door Oost NL in samenwerking met brancheorganisaties, commerciële partijen en provincies Overijssel en Gelderland.