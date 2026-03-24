Provincie Noord-Brabant en technology consultancybedrijf TMC lanceren de routekaart Digitaal-Circulair Werken: een praktisch hulpmiddel dat mkb-bedrijven in de maakindustrie helpt om digitalisering te verbinden met slimmer grondstoffenmanagement. De routekaart is ontwikkeld door TMC in opdracht van de provincie en in samenwerking met ondernemers, met als doel mkb’ers stap voor stap te begeleiden naar een datagedreven en circulaire manier van werken.

De routekaart is gratis beschikbaar en waardevol voor alle mkb-bedrijven in de maakindustrie in Nederland. Ondernemers krijgen een overzicht van logische stappen om digitalisering in hun bedrijf in te zetten voor efficiëntere processen, minder verspilling en nieuwe verdienmodellen. Volgens metaalbedrijf De Cromvoirtse, dat heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de routekaart, helpt het de maakindustrie toekomstbestendig ondernemen, zowel bedrijfseconomisch als qua duurzaamheid. “Wij ervaren vanuit De Cromvoirtse elke dag hoe je daar de vruchten van plukt: minder materiaalverspilling en een hogere productiviteit.”

Minder afhankelijk van kwetsbare toeleveringsketens

De noodzaak om slimmer met grondstoffen om te gaan neemt toe. Geopolitieke spanningen, verstoringen in internationale supply chains en stijgende grondstofprijzen maken duidelijk hoe afhankelijk Europese industrieën zijn van mondiale ketens. Veel grondstoffen voor de maakindustrie komen uit een beperkt aantal landen buiten Nederland. Tegelijkertijd wordt het winnen van nieuwe grondstoffen duurder en complexer. Door producten langer te gebruiken, onderdelen te hergebruiken en materialen in de keten te houden, kunnen bedrijven hun internationale afhankelijkheid verminderen, voldoen aan regelgeving en duurzamer werken.

“Het wordt steeds belangrijker om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. We verbruiken momenteel meer grondstoffen dan we kunnen aanboren. Dat gaat vroeg of laat voor een grondstoffencrisis zorgen. Door circulair te werken kunnen we zowel onze levensstandaard behouden als de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren”, stelt Pepijn Rinzema, Project Manager Innovation Lab bij TMC.

Digitalisering als sleutel tot circulair werken

Digitalisering speelt daarin een sleutelrol, stellen zowel de provincie als TMC. Bedrijven die data optimaal benutten kunnen beter volgen waar producten zich bevinden, hoe ze worden gebruikt en wanneer onderhoud nodig is. Dat maakt het mogelijk om producten langer in gebruik te houden, onderhoud slimmer te plannen en componenten opnieuw in te zetten. Daar zit ook meteen het euvel: veel mkb-bedrijven willen wel circulair werken, maar lopen tegen praktische drempels aan. Data zit vaak verspreid over systemen, Excel-bestanden of bij medewerkers zelf, terwijl tijd en capaciteit ontbreken om grote digitaliseringsprojecten te starten.

“Wie vandaag slim met data werkt en zorgvuldig met grondstoffen en materialen omgaat, bouwt aan het verdienvermogen van morgen. Voor zichzelf én voor een toekomstbestendig Brabant – en Nederland,” stelt Suzanne Luiken, Beleidsmedewerker Circulaire Economie bij Provincie Noord-Brabant. “Door inzicht te krijgen in materiaalstromen, onderhoud en productgebruik kunnen ondernemers verspilling verminderen en hun productie slimmer organiseren. De urgentie vanuit Europese regelgeving, zoals de CSRD en het Digitaal Product Paspoort, vraagt bovendien om steeds meer datagedreven te werken. Daarom vinden we het als provincie belangrijk om alle mkb’ers een laagdrempelige toegang tot deze manier van werken te bieden.”

Overzicht en handelingsperspectief

De Routekaart Digitaal-Circulair Werken is specifiek ontwikkeld voor mkb-ondernemers die willen digitaliseren, maar zoeken naar waar ze moeten beginnen. Het helpt bedrijven om prioriteiten te stellen en digitalisering direct te koppelen aan efficiënter werken en groener grondstoffenbeheer.

“Veel ondernemers willen wel met data aan de slag, maar zijn huiverig voor grote en dure IT-projecten,” merkt Rinzema. “Deze routekaart laat zien dat je ook klein en praktisch kunt beginnen. Het doel is om ondernemers overzicht te geven; waar sta je nu, wat is de eerst haalbare stap en hoe helpt dat je bedrijf vooruit.”

Zo werkt het

De routekaart start met een korte check waarmee ondernemers bepalen waar hun organisatie staat op het gebied van data en digitalisering. Vervolgens krijgen zij inzicht in logische vervolgstappen, van het verbeteren van datakwaliteit en inzicht in materiaalstromen tot toepassingen zoals onderhoud, voorraadbeheer en levensduurverlenging van producten. Daarnaast verwijst de routekaart naar partners, programma’s en ondersteuning die ondernemers in Brabant kunnen helpen bij de uitvoering.

De routekaart is hier te vinden.