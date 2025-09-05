Drie decennia geleden startte Schuttelaar & Partners met een heldere missie: het realiseren van een gezondere en duurzamere wereld door bedrijfsleven en samenleving met elkaar te verbinden. Wat destijds vernieuwend was, is nu nog steeds urgenter dan ooit. Vandaag viert het bureau haar 30-jarig jubileum, een mijlpaal die symbool staat voor doorzettingsvermogen, innovatie en positieve impact op landbouw, voeding, gezondheid en leefomgeving. Een moment om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken: hoe kunnen we samen nog meer betekenen in een wereld die daar harder dan ooit om vraagt?

Van pionier tot toonaangevend bureau

Opgericht in 1995 door Marcel Schuttelaar, groeide Schuttelaar & Partners uit tot een toonaangevend advies- en communicatiebureau met een focus op gezondheid en duurzaamheid. Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving staat al vanaf het begin centraal. Dit unieke model, gebaseerd op kennis, vertrouwen en transparantie, vormt nog altijd het fundament van het bureau dat in 2015 als eerste consultancy agency het B-corp certificaat behaalde.

Werken aan impact en een gezonde, duurzame wereld

In de afgelopen dertig jaar realiseerde Schuttelaar & Partners impactvolle initiatieven, die worden samengevat op een impact timeline op de website. Het bureau stond aan de basis van Stichting Milieu Centraal, begeleidde de communicatie bij invoering van het Vinkje, Nutri-Score en JOGG, en werkte mee aan het internationale ‘Access to Nutrition Initiative’ en ‘Platform New Breeding Techniques’. Strategisch advies aan het Voedingscentrum, het verbinden van de visie van stakeholders in de ‘roadmap weesgeneesmiddelen’ en toekomstverkenningen zoals ‘De Gezonde Generatie’ en het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ maken de brede maatschappelijke betrokkenheid en impact duidelijk. In 30 jaar droeg het bureau aantoonbaar bij aan duurzame landbouw, eerlijke handel, betere gezondheidszorg, een gezonder voedselsysteem en transparante verslaglegging voor alle organisaties.

Feestelijk jubileum met blik op de toekomst

Het 30-jarig bestaan wordt groots gevierd dit jaar. Deze zomer lanceerde Schuttelaar & Partners een videomanifest als bekrachtiging van de missie, het hele jaar door organiseert het bureau kennisweken met en voor klanten en relaties, deze maand verschijnt een inspirerend jubileummagazine en wordt een groot Futureproof Dinner georganiseerd om deze mijlpaal te vieren. Centraal staat de vraag: hoe bouwen we samen verder aan de wereld van morgen? Hoe zorgen we dat bedrijven weerbaar en van waarde blijven? Hoe zorgen we voor nieuwe duurzaamheidsdoorbraken, visie, lef en samenwerking in uitdagende tijden?

Klaar voor nog 30 jaar impact

Schuttelaar & Partners is er klaar voor. Met meer dan 120 medewerkers, vier strategische locaties in Nederland en België, een groeiend internationaal netwerk en de recente lancering van een eigen Concept & Communicatie Studio zet Schuttelaar & Partners zich onverminderd in om een verschil te maken. We blijven bedrijfsleven en samenleving verbinden over de gezamenlijke droom van een wereld waarin gezondheid, duurzaamheid en economie elkaar versterken. Partnerschap staat hierin centraal, zoals Marcel Schuttelaar in 1995 al verwoordde in zijn missiedocument ‘Samenleving in acceleratie’: “Samen opererend in de stroomversnelling van onze samenleving.” Dat is na 30 jaar nog steeds de kern van het bureau én van de toekomst.

De partners van Schuttelaar & Partners. Van links naar rechts, van voren naar achteren: Harry Kager, Lorena van de Kolk, Peter Thijssen, Isabel Boerdam, Joost Schuttelaar, Suzanne van der Pijll, Tijmen de Vries, Ronald Hiel, Edwin Hecker en Ad Nagelkerke.