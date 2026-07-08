Met het toetreden van Bahar Keskin den Doelder zet 2impact vandaag een belangrijke stap in haar verdere ontwikkeling. Deze stap bevestigd de groei en versterkt tegelijkertijd het fundament om verder te kunnen bouwen.

Voor oprichter en managing director Esther de Graaf voelt deze stap vooral vanzelfsprekend. “We werken al jaren intensief samen en delen onze passie voor duurzaamheid en duurzaamheidsverslaggeving,” vertelt ze. “Dit partnership is een commitment naar elkaar en naar de verdere ontwikkeling van 2impact. Het is een bijzonder moment, maar ook een logische volgende stap in iets dat al lang groeit.”

Bahar brengt meer dan 25 jaar ervaring in duurzaamheid mee, met diepgaande kennis op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, CSRD en GRI, ratings en dataverzameling – gebieden die steeds belangrijker worden voor organisaties die serieus werk maken van duurzaamheid. “Ik wilde mijn kennis en ervaring graag breder delen,” zegt Bahar. “Het voelt goed om onderdeel te zijn van een team met zoveel talent. Ik kijk ernaar uit om collega’s te helpen groeien in hun expertise en samen verder te bouwen aan 2impact.” Vanaf 2009 heeft Bahar haar eigen adviesbureau gerund en begeleidde zij zowel multinationals als grote nationale ondernemingen bij hun duurzaamheidsstrategie en rapportage. Ondernemerschap is dus niet nieuw voor haar.

Sterker fundament voor klanten én team

Voor klanten betekent het partnership een verdere versterking van 2impact. De organisatie beschikt nu over een nog robuuster fundament van kennis, ervaring en continuïteit. “Klanten zien dat we investeren in de toekomst,” benadrukt Esther. “Deze stap laat zien dat we groeien en bouwen aan een sterke, toekomstbestendige basis. Dat geeft vertrouwen.”

Ook voor het team is de komst van Bahar een belangrijke verrijking. 2impact investeert bewust in de ontwikkeling van haar mensen, door ervaren experts als Bahar samen te laten werken met jong talent. “We geloven in de kracht van een team waarin nieuwe inzichten en ervaring elkaar versterken,” aldus Esther. “Met Bahar verstevigen we onze basis. De volgende stap is het aantrekken van een nieuwe senior consultant die wil bijdragen aan de verdere groei van 2impact.”

Bouwen aan de toekomst

De ambitie van 2impact blijft onveranderd: organisaties helpen om duurzaamheid structureel onderdeel te maken van hun strategie en bedrijfsvoering. “Succes en groei zijn voor ons nooit een doel op zich,” sluit Esther af. “Het gaat om samen impact maken, duurzame relaties opbouwen en een organisatie creëren waar mensen zich thuis voelen. Dit partnership helpt ons om dat fundament verder te versterken.”

Bahar voegt toe: “Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan een sterk merk, een sterke organisatie en een sterke cultuur. We hebben een fantastisch team, en ik ben trots dat ik daar nu ook formeel onderdeel van mag zijn.”

Over 2impact

2impact is een boutique adviesbureau dat organisaties helpt om duurzaamheid structureel te verankeren in hun strategie en bedrijfsvoering. Met een team van ervaren professionals en jong talent werken we samen met onze klanten aan verduurzaming: van klimaat tot mensenrechten en van strategie tot rapportage.