Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en brancheverenigingen, waaronder de VNCI, sprak woensdag 27 mei met minister Heleen Herbert (Economische Zaken en Klimaat) en Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei). De coalitie benadrukte dat een circulaire economie essentieel is voor verduurzaming, leveringszekerheid van grondstoffen en de economische kracht van Nederland en Europa.

Vertegenwoordigers van NVCE, VNO‑NCW, MKB‑Nederland, Natuur & Milieu, Jonge Klimaatbeweging, Koninklijke Metaalunie, FME en VNCI gaven een toelichting op hun eerdere oproep om structureel te investeren in circulariteit, door bestaande middelen slimmer in te zetten.

Er is brede overeenstemming over de urgentie. Grondstoffen spelen een steeds grotere rol in geopolitieke verhoudingen. Zonder versnelling groeit de afhankelijkheid van landen buiten de EU. Dat vergroot risico’s voor industrie en samenleving.

De VNCI benadrukte bij monde van voorzitter Ronald van Klaveren dat opschaling vraagt om duidelijke en stabiele randvoorwaarden. Bedrijven moeten zicht hebben op behoud van hun verdienmodel en Europa moet zorgen dat ze haar eigen productie en markt voldoende beschermt. Door een juiste Europese vormgeving van vraagcreatie moeten de kosten voor verduurzaming uiteindelijk betaald worden door de eindmarkten. En daarvoor is samenwerking met alle ketenpartijen noodzakelijk.

De bewindspersonen en de coalitie bespraken hoe overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties deze transitie samen kunnen versnellen en op wat voor wijze ieder daaraan kan bijdragen. In het gesprek zijn hierover concrete vervolgafspraken gemaakt.