Van Kesteren heeft Sikkens Alpha Recycle Mat voor het eerst op grote schaal toegepast. Op de Dirk van den Broek-vestiging in Vlaardingen werden 800 liter verf (80 emmers van 10 liter) spuitend aangebracht. Het idee kwam van Van Kesteren. Dirk van den Broek was direct enthousiast, omdat het paste in zijn bredere duurzaamheidsbeleid. Dit project toont welke rol een schildersbedrijf kan spelen in duurzamere materiaalkeuzes.

Cirkel rond

Van Kesteren zamelt verfrestanten in bij klanten en projecten. Via een recyclingketen belandt dat materiaal als grondstof bij Sikkens, dat het verwerkt tot Alpha Recycle Mat. Dezelfde verf die vervolgens bij Dirk op de muur gaat. Wat anders verbrand wordt, krijgt zo een tweede leven.

Loek van Noort, directeur bij Van Kesteren: “Als schildersbedrijf heb je invloed op de producten die de muur op gaan. Wij denken graag mee in die afweging. Dit project bij Dirk laat zien hoe dat er in de praktijk uitziet.”

Andy Grundeken, Key Account Manager bij AkzoNobel Decorative Coatings B.V.: “Het is mooi om te zien dat dit van idee naar werkelijkheid gaat. Van Kesteren past Recycle Mat nu op echte schaal toe, en dat is precies wat nodig is. Ik hoop dat meer schildersbedrijven en opdrachtgevers dit voorbeeld volgen.”

Meedenken met CSRD en duurzame inkoop

Steeds meer bedrijven rapporteren onder CSRD of stellen duurzaamheid als inkoopcriterium. Van Kesteren denkt daarin mee: productkeuzes en alternatieve verfsoorten horen bij het gesprek met zakelijke opdrachtgevers.

Dirk verduurzaamt zijn winkels stelselmatig, met concrete doelen op het gebied van energieverbruik en CO2-reductie per locatie. De keuze voor gerecyclede verf past in die bredere aanpak.

Over Sikkens Alpha Recycle Mat

Sikkens Alpha Recycle Mat bestaat voor 35% uit gerecyclede muurverf. InterCheM zamelt deze verfrestanten in, waarna ze opnieuw worden gebruikt in de productie. De verf scoort IAQ A+, de hoogste binnenluchtkwaliteitswaardering. In een drukbezochte supermarkt heeft luchtkwaliteit directe impact op iedereen die er werkt of winkelt.

Over Van Kesteren

Van Kesteren is een familiebedrijf uit Voorhout. Met zo’n 100 vakmensen in vaste dienst voert het bedrijf schilder-, glas-, timmer- en interieurwerk uit voor vastgoedbeheerders, VvE’s, aannemers en particulieren in de Duin- en Bollenstreek en de bredere Randstad. Goed geregeld. Sinds 1935.