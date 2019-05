25 jaar FSC: Goed bosbeheer verdient een eerlijke prijs

Veel meer hout gebruiken, maar dan wel 100% duurzaam. Bovendien aan verantwoord beheerd bos de waarde toekennen die het verdient als leverancier van hout, én als beschermer van klimaat en biodiversiteit. Dat zijn de ambities die FSC Nederland vorige week presenteerde tijdens haar jaarevent in Beesd. Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer viert dit jaar haar 25-jarig bestaan.

Grote stappen voor het klimaat

FSC-Nederland directeur Liesbeth Gort lichtte tijdens het Event toe dat het klimaat de rode draad vormt van de strategie van FSC Nederland richting 2025: “Als we grote stappen willen zetten in onze strijd tegen klimaatverandering dan kunnen we niet om de bossen heen. Verliezen we de bossen, dan gaat dat gepaard met een enorme CO2-uitstoot. Omgekeerd kunnen bossen grote hoeveelheden CO2 opnemen en vasthouden, wel vooropgesteld dat we ze goed beheren. Daar kunnen we allemaal aan bijdragen door meer gecertificeerd hout te gebruiken en te betalen voor andere voordelen die het bos levert voor klimaat en biodiversiteit. Daar moet het uiteindelijk naartoe.”

Ecosysteemdiensten

De financiële waardering voor de ecosysteemdiensten van bos was een belangrijk gespreksonderwerp onder de 180 aanwezigen in Beesd. Dit biedt kansen voor sponsoring of compensatie. Meerdere bedrijven meldden zich al om op die manier de FSC-boseigenaar te belonen voor de investeringen om duurzaam bosbeheer mogelijk te maken.

Eerlijke prijs

Liesbeth Gort deelde ook een belangrijk zorgpunt met de deelnemers: “Iedereen zal met mij zeggen: Gebruik van hout zonder keurmerk is zo langzamerhand ‘not done’. De praktijk is anders. We zien nog te vaak dat opdrachtgevers, bouwers of de handel genoegen nemen met niet-gecertificeerd hout. En daarvoor dus geen eerlijke prijs betalen. Die prijs komt voor rekening van de samenleving. De weg naar 100% gecertificeerd hout in Nederland is heel belangrijk, daar moet iedereen zich voor inzetten.”

FSC 25 jaar

Het event stond in het teken van de viering van 25 jaar FSC. Kim Carstensen, directeur van FSC International, schetste een beeld van de behaalde resultaten: “Meer dan 1600 FSC-gecertificeerde bossen, met een oppervlakte van bijna vijftig keer Nederland. Het is nauwelijks te bevatten wat we sinds 1994 hebben bereikt. En met ‘we’ bedoel ik ook zeker de koplopers in Nederland, van wie er velen hier in de zaal zitten.”

Strategie 2019-2025

De drie hoofdlijnen van de strategie van FSC Nederland voor de periode 2019-2025 is hier te downloaden.

Foto: © Luisa Machacon