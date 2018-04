2,1 miljoen voor energietransitie en circulaire economie Stedendriehoek

Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland gaan in de Stedendriehoek scherper inzetten op energietransitie en circulaire economie. Deze focus sluit aan bij de doelen van de regio in de nieuwe Cleantech agenda die onlangs is gepresenteerd. Gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen willen in 2023 de meest circulaire regio van Europa zijn en een kwart minder CO2 uitstoten. Gedeputeerde Staten steunen deze ambitie. Daarom wordt nu 2,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de Cleantech Regio. Provinciale Staten moeten nog instemmen met dit voorstel.

‘Goed dat de regio concrete doelen stelt. Energietransitie en circulaire economie zijn uitdagingen voor alle regio’s, laat de Stedendriehoek daarin een voorbeeld zijn voor andere.’ aldus gedeputeerde Bea Schouten van Gebiedsopgaven.

Grote projecten in energie en circulair

Om de doelen te bereiken gaat de regio onder andere 30.000 woningen van het aardgas af halen en moet De Mars bij Zutphen het eerste circulaire bedrijventerrein van Nederland worden. De komende maanden werkt de regio in een uitvoeringsagenda concrete acties uit.

De provincie wil de komende jaren vooral grote projecten in energietransitie en circulaire economie ondersteunen zoals de Cleantech A1-Zone. Welke andere plannen de provincie zal steunen, wordt de komende maanden bekeken aan de hand van de uitvoeringsagenda.

Duurzame A1-zone

Cleantech A1-zone is een strook van 2 kilometer langs de A1 tussen Hoenderloo en Lochem. De A1 wordt verbreed en samen met Rijkswaterstaat en de regio worden allerlei duurzaamheidsprojecten ontwikkeld langs de snelweg, zoals een grootschalig zonne-energiepark en een project dat papier maakt van bermgras.

Cleantech Regio is koploper

Samen met overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werkt de provincie al drie jaar samen om de Stedendriehoek te ontwikkelen als cleantechregio. Doel is een schone duurzame regio met een goed woon- en vestigingsklimaat. Afgelopen tijd is de samenwerking georganiseerd en is een goede basis gelegd voor een cleantechklimaat. De regio is inmiddels bijvoorbeeld koploper in afval scheiden en hergebruiken.

Primeur: E-vliegtuig op Teuge tijdens Cleantech event

Later deze maand wordt het Cleantech Tomorrow congres gehouden, het jaarlijkse duurzaamheidsevenement van de Stedendriehoek. Een primeur dit jaar is het eerste elektrische vliegtuig in Nederland. Het E-vliegtuig Pipestrel zal demonstratievluchten doen vanaf vliegveld Teuge.

Tijdens Cleantech Tomorrow is ook een Hesla te bewonderen; een Tesla op waterstof. En op de businessdag vertelt Marius Smit hoe zijn irritatie over plastic in het water uitgroeide tot de succesvolle duurzame onderneming Plastic Whale.

Foto: Gerard Dubois