Na een pilot kiest stichting DUWO voor MyPup (My Pick Up Point) om de pakketlogistiek rondom haar studentenhuisvesting te verduurzamen. De logistiek specialist is de enige dienstverlener in Nederland die pakketten van verschillende aanbieders bundelt in hubs aan de rand van een stad. Zo hoeft er dagelijks nog maar 1 bezorger een buurt in te rijden, in plaats van gemiddeld zo’n 15 bezorgvoertuigen per dag. Op deze manier wordt er significant minder CO 2 uitgestoten. Door het gebruik van de MyPup pakketkluizen wordt ook het probleem van rondslingerende of kwijtgeraakte pakketten tegengegaan. MyPup start medio april met de uitrol van de eerste locaties en deze wordt de komende tijd uitgebreid naar zo’n 80 locaties in onder andere Amsterdam, Delft, Den Haag, Haarlem, Leiden en Wageningen.

Duurzaam DUWO

Stichting DUWO zet zich in om klimaatverandering tegen te gaan en doet dit door hun bezit – ruim 33.000 studentenwoningen – te verduurzamen en bij te dragen aan een vermindering van CO 2 -uitstoot. “Naast onze eigen overtuiging voor duurzamere keuzes, zijn onze studentbewoners zich ook steeds bewuster van hun impact op hun omgeving. Na een pilotfase van 8 maanden, menen we dat de oplossing van MyPup hier het beste op aansluit. De service biedt ook een oplossing voor pakketten die rondslingeren of kwijtraken omdat ze in gangen (vaak zonder toestemming) worden afgeleverd. Met deze service kunnen pakketten veilig door een vaste bezorger in een kluis worden opgeborgen. Onze bewoners reageerden in een enquête daarom ook enthousiast over de service en ook de huurdersorganisaties staan achter dit plan. We zijn daarom verheugd om de samenwerking met MyPup aan te gaan”, aldus Barend Kuenen, Bestuurder bij DUWO.

“Voor hun gebouwen zelf maakt DUWO al veel duurzame keuzes, maar voor de pakketlogistiek rondom de studentenwoningen konden er nog stappen worden gezet. Zeker gezien de toename van online aankopen, komt hiermee niet alleen het milieu steeds meer onder druk te staan, maar ook neemt de hoeveelheid verkeersbewegingen in een stad alleen maar toe. Dit komt de leefbaarheid van onze steden niet ten goede. We zijn daarom erg blij om met DUWO op zo’n schaal stappen te zetten naar duurzame en veilige pakketbezorging in Nederland,” aldus Luke van der Wardt, CEO van MyPup.

Minder vervoerders de wijk in

De oplossing van MyPup bestaat uit drie stappen: alle pakketten van verschillende aanbieders worden eerst in een hub verzameld aan de rand van de stad. Daar worden de pakketten gesorteerd op hun eindbestemming. Vervolgens levert de bezorger per elektrisch busje of fiets de pakketten af in speciale kluizen die in de appartementencomplexen staan (een Pick Up Point). Zo rijdt er in plaats van verschillende bezorg- en pakketdiensten nog maar één bezorger dagelijks de wijk. Hierdoor lopen er niet de hele dag verschillende bezorgers in- en uit, neemt de verkeersdrukte af en wordt er CO 2 -uitstoot bespaard. Ten slotte ontvangen de bewoners van de studentenwoningen een notificatie en halen hun pakket(-ten) op wanneer het hen uitkomt.

Over stichting DUWO

DUWO strijdt voor een eerlijk thuis voor elke student, ongeacht achtergrond en nationaliteit. Daarom zetten we ons onafgebroken in om het aanbod van betaalbare studentenhuisvesting te vergroten, maar we realiseren ons dat het daarbij ook gaat om een betrouwbare dienstverlening en een woonbeleving die past bij het leven dat je als student leidt. Omdat DUWO een non-profit organisatie is, kunnen wij ons hier zonder winstoogmerk volledig op focussen. We doen dit al bijna driekwart eeuw en dat maakt dat we weten wat onze studenten willen en nodig hebben. Met die inzichten kunnen we duurzame studentenwoningen bouwen, verhuren en beheren tegen eerlijke prijzen en waarin elke student zich thuis voelt.

Over MyPup

MyPup (My Pick Up Point) is sinds 2014 de pionier in het verduurzamen van pakketlogistiek in Nederland en internationaal in Londen, Berlijn, München en Dublin. In de oplossingen van MyPup ligt de nadruk op efficiëntie, duurzaamheid en innovatie. Inmiddels bezorgt MyPup de pakketten voor meer dan 450 onbemande Pick Up Points bij zowel bedrijven als appartementencomplexen, ziekenhuizen, universiteiten en in wijken. Er werken 30 werknemers op het hoofdkantoor in Amsterdam. MyPup is BCorp gecertificeerd.