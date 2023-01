Utrecht heeft vanaf vandaag duurzame pakketpunten waar inwoners gratis pakketjes kunnen ophalen en retourneren. In plaats van verschillende diensten, rijdt dagelijks alleen nog maar één koeriersdienst richting deze pakketpunten. Hierdoor neemt de verkeersdrukte af en wordt er CO2-uitstoot bespaard. Vandaag opent wethouder Eva Oosters (Milieu en Emissieloos Vervoer) het eerste pakketpunt samen met logistieke dienstverlener MyPup aan de Jeremias de Deckerstraat. In Nederland is de gemeente Utrecht de eerste om dit logistieke model in de publieke omgeving te testen. De proef duurt tot april 2024.

Logistiek dienstverlener MyPup bundelt eerst de pakketten van alle vervoerders in centrale hubs buiten de stad en bezorgt ze vervolgens in één keer per fietskoerier bij de pakketpunten in de buurt. Hierin onderscheidt MyPup zich van andere aanbieders. De pakketten worden veilig afgeleverd in kluisjes op publieke locaties, waar gebruikers hun pakketten kunnen ophalen wanneer het hen uitkomt. Gebruikers hoeven zo niet meer langs meerdere pakketpunten in de wijk.

Schonere lucht en rustige wijken

“We willen het aantal verkeersbewegingen in de wijk verminderen voor de gezondheid en leefbaarheid van onze inwoners”, aldus wethouder Eva Oosters (Milieu en Emissieloos vervoer). “Dagelijks rijden er gemiddeld tot tientallen bezorgvoertuigen een wijk in, van de verschillende pakketdiensten. Dit zorgt voor CO2-uitstoot en veel drukte. Als één koerier van MyPup met volle lading de stad in rijdt, hoeven de andere vervoerders dat niet meer te doen. De duurzame koeriersdienst van MyPup vervangt op deze manier alle andere pakketbezorgers. Dit draagt bij aan een schonere lucht en rustigere wijk. Hoe groot de impact van dit project precies is op de luchtkwaliteit en leefbaarheid onderzoeken we de komende tijd samen met MyPup en adviesbureau Advier.”

Online aankopen en de bezorgingen die daarbij horen, nemen toe. “Dat zet niet alleen het milieu onder druk, maar ook de leefbaarheid van onze steden. We zijn daarom blij dat we de kans hebben gekregen van de gemeente om te laten zien dat een innovatief logistiek model de toekomst kan zijn”, zegt Luke van der Wardt, CEO van MyPup daarover.

Proef ter verbetering stadslogistiek

Ter voorbereiding van de proef heeft adviesbureau Advier een locatieonderzoek gedaan. Er is onder andere gekeken naar de drukte en mogelijke gebruikers in de verschillende wijken. Op basis daarvan heeft de gemeente een keuze gemaakt. Het eerste duurzame pakketpunt is aan de Jeremias de Deckerstraat in Dichterswijk. Hier deelt MyPup het pand met het bedrijf BIYU. BIYU biedt verschillende producten aan op huurbasis, zoals speelgoed, schoonmaakmiddelen en gereedschap. De tweede locatie die ook vanaf vandaag start, is op NS-station Utrecht Vaartsche Rijn. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de NS. Er volgen later dit jaar nog meer locaties. In Nederland is de gemeente Utrecht de eerste om de duurzame pakketpunten in de publieke omgeving te testen. In het buitenland zijn er verschillende succesvolle pilots uitgevoerd, zoals de Belgische Post in Mechelen. De proef duurt tot april 2024.

Over MyPup

MyPup (My Pick Up Point) is de duurzame en slimme oplossing voor het verzenden en retourneren van pakketten. Als logistieke dienstverlener brengt MyPup het aantal pakketbezorgers dat dagelijks een wijk of stad inrijdt drastisch terug en zorgt zo voor minder CO2-uitstoot en meer veiligheid op straat. MyPup is opgericht in 2014 door Luke van der Wardt, Martijn Van Schaveren en Dennis van der Berg. Inmiddels is MyPup in heel Nederland in grote en kleinere steden en internationaal in Londen, Berlijn, München en Dublin. MyPup heeft 25 werknemers en het hoofdkantoor is gevestigd te Amsterdam.

Foto: Thomas Duiker, Dyve Media.nl