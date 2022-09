DHL Parcel, met een marktaandeel van 40 procent in de Nederlandse binnenlandse pakketbezorging, neemt de exploitatie van Smartmile’s netwerk van pakketautomaten in Nederland over en gaat twaalf maanden experimenteren met de Smartmile-software. In combinatie met de slimme software van de startup kan DHL het aantal stops en ritten in de hele keten van pakketbezorging verminderen en andere bedrijven verbinden binnen één ecosysteem van pakketkluisjes. De samenwerking maakt het hele proces van het bezorgen en retourneren van pakketten in Nederland efficiënter en duurzamer.

Door de aankoop van de 85 machines – ook wel pakketautomaten genoemd – in combinatie met het in licentie gebruiken van de Smartmile-software, kan DHL haar innovatietempo in Nederland verder versnellen. Smartmile heeft de ambitie om een wereldwijd, CO2-negatief netwerk op te bouwen, waar alle partijen in het bezorgproces op kunnen aansluiten. Van koeriersbedrijven tot retailers, innovatieve startups en lokale fietskoeriers tot klanten. De bijbehorende software verbindt elk bedrijf dat betrokken is bij de bezorging met dezelfde pakjesautomaten en vernieuwt de bezorging van de deur naar de magazijnen. Dit leidt tot minder verplaatsingen en uitstoot, minder verkeer in stadscentra en een goede klantervaring.

Smartmile bezit 150 pakketkluizen in Finland en is bezig de eerste Smartmile Hubs op de Duitse markt te lanceren om ook daar een duurzaam bezorgecosysteem te bouwen. In Nederland bouwde de startup een netwerk van 85 pakjesautomaten. DHL is vanaf dag één aangesloten bij het Smartmile-netwerk.

Om een landelijk dekkend netwerk in Nederland te realiseren zijn er honderden van deze pakketautomaten nodig, wat alleen mogelijk is door samen te werken met een financieel sterke partner als DHL. DHL heeft al een paar honderd pakketkluizen die draaien op eigen software. De 85 Smartmile lockers zijn een aanvulling op het DHL-netwerk en zullen gedeeld worden met DHL Express en waarschijnlijk nog meer. Het experiment van 12 maanden zal bepalen of DHL de software van Smartmile in licentie gaat gebruiken voor een groter deel van het eigen kluizennetwerk. ,,We zien pakketkluizen als een belangrijke last mile-optie in de hele distributieketen. Wij zien het Smartmile-netwerk als onderdeel van onze groeistrategie op dat gebied”, zegt Pieter de Vree, directeur retail bij DHL.

De overname past in de duurzaamheidsstrategie van DHL. Het koeriersbedrijf maakt gebruik van het grootste elektrische wagenpark van Nederland, dat de komende maanden wordt uitgebreid van 1400 naar 2000 elektrische voertuigen. De andere auto’s rijden op groene diesel. Dankzij verschillende bezorgopties kan DHL bij de eerste poging zoveel mogelijk pakketten afleveren, waardoor de CO2-voetafdruk van online winkelen niet groter is dan traditioneel winkelen. ,,Als we in die laatste kilometer niet naar een deur hoeven te rijden, maar alles kunnen afleveren bij een kluis waar mensen 24/7 terecht kunnen om hun pakket op te halen, dan werk je nog duurzamer. Dat is dus zeker een optie die we promoten”, zegt Pieter de Vree. Klanten kunnen bij de kluizen zowel pakketten ophalen, verzenden en terugbrengen.

,,Met dit experiment kunnen we nu al samenwerken met een grote speler in Nederland om verder te innoveren en de footprint van de Nederlandse bezorging te minimaliseren”, zegt Smartmile CEO en medeoprichter Aku Happo. ,,Daarvoor hoeven we de lockers niet te bezitten, dus nemen we een andere rol aan: als verbinder tussen alle spelers. DHL kan veel kilometers besparen met onze pakketkluizen door 30, 40 tot 50 pakketten in één keer af te leveren bij zo’n automaat, in plaats van naar de klanten thuis te rijden. Koeriers kunnen daar ook alle pakketten tegelijk ophalen en in één rit bij de klant thuisbrengen. Met onze software zouden ze zelfs meer bedrijven, zoals een lokale fietskoerier, kunnen verbinden om naar klanten te fietsen.”

Smartmile zal zich richten op het wereldwijd inzetten van haar machines en software, om pakketbezorging beter op elkaar afgestemd en daardoor duurzamer te maken. ,,We richten ons nu op het lanceren van ons netwerk in Duitsland, maar overal zie je meer problemen in de last mile. De congestie in steden neemt toe en de stijging van het aantal pakketten is enorm. Daarom is er veel vraag naar een partij zoals wij, die iedereen verbindt en het hele proces van e-commerce duurzamer maakt”, zegt Aku.

Smartmile deed er jaren over om de speciale software te ontwikkelen. Die optimaliseert bezorgnetwerken en transformeert elke pakketautomaat in een slimme bezorg-hub die open staat voor alle koeriers, retailers en consumenten. Dit proces wordt Smartmile Empowered genoemd.