2-3 keer milieuvriendelijker wassen? ‘Doe de was de deur uit’

De was is niet alleen veel gedoe, het is ook niet goed voor het milieu. Thuis wassen is 2-3 keer slechter voor het milieu dan professionele reiniging (bron: TNO), met name doordat er meer energie en water per gewassen kilo wordt gebruikt door de wasmachine thuis. In het pilotproject ‘Doe de was de deur uit’ wordt een wekelijkse was-service @home voor iedereen binnen de ring van Amsterdam beschikbaar gemaakt om gezamenlijk de toekomst van wassen uit te vinden.

Met ‘Doe de Was de Deur Uit’ neemt Léon Wennekes als marktonderzoeker het voortouw om mensen met een nieuwe blik laten kijken naar de wekelijkse stapel wasgoed. Hierbij wordt samengewerkt met Clean Center, een gerenommeerde wasserette & stomerij met meer dan 50 jaar ervaring in de Amsterdamse Pijp. Volgens onderzoek van de brancheorganisatie voor textielreiniging (NETEX) bespaar je 24% CO2-uitstoot, 35-85% water en filter je tot wel 90% microplastics door de was professioneel te laten reinigen. Dat is volgens Wennekes een gat in de markt. Ook consultancybureau EY rapporteerde in 2019 dat de markt van professionele textielverzorging moet kunnen verdubbelen doordat meer mensen en bedrijven voor gemak kiezen en de was uitbesteden. Een paar uur extra tijd per week is kostbaar; het is dezelfde redenering waardoor maaltijdboxen en -bezorgdiensten steeds populairder worden.

In de pilot ‘Doe de Was de Deur Uit’ kan een huishouden al vanaf 14,95 euro per week (een eenpersoonshuishouden) van de eindeloze stap wasgoed af zijn. Dit bedrag loopt op naar 22,95 euro voor een tweepersoonshuishouden en 29,95 euro voor 3-4 personen. Pilot deelnemers ontvangen een waszak thuis waar de was van een week in past, deze mag tot de nok toe worden gevuld, zolang de zak maar dicht kan. Vervolgens wordt de waszak per e-bike vervoert en netjes gewassen & gevouwen bij Clean Center. Voor diegene met delicate kleding waarbij ook gestreken moet worden kan de optie ‘clean & press’ (lees: professioneel stomen & strijken) worden toegevoegd. In dat geval wordt een extra waszak meegeleverd waar die kleding in mag worden verzameld.

De markt van professionele textielverzorging bestaat uit persoonsgebonden goed (kleding van consumenten of ouderen bijvoorbeeld), werk kleding en platgoed (lakens, etc.). Deze verschillende soorten textiel worden gereinigd voor de marktsegmenten Retail, Gezondheidszorg, Horeca, Handel & Industrie en de Zakelijke dienstverlening. In het EY rapport uit 2019 wordt beschreven hoe het marktaandeel van professionele reiniging vs. Thuis wassen momenteel 5% vs. 95% is (bron: AISE). Dit betekent dat de sector professionele textielverzorging een flinke marktpotentie heeft als enkele procenten van het aandeel thuiswas naar het aandeel professionele reiniging verplaatsen.

Met de pilot wordt beoogd op kleine schaal te onderzoeken of de moderne Nederlandse consument bereidt is de ‘de was de deur uit te doen’. Net als Picnic ooit is begonnen met een kleine testgroep om de markt voor online boodschappen open te breken moet deze ‘doe de was de deur uit’ pilot een eerste stap zijn in de uitdaging om consumentengewoontes in Nederland te veranderen. Er zal zo klimaatvriendelijk mogelijk worden geopereerd. Doordat de was ook nog opgehaald wordt met e-bikes (ipv auto’s op fossiele brandstof) kan de potentiële CO2-besparing a 24% nog groter worden gemaakt. In de berekening uit het rapport van NETEX is steeds 5 km transport CO-2 uitstoot inbegrepen per order. Volgens Fedex kan een eCargo bike 6700 kg CO-2 per jaar besparen vergeleken met een busje op fossiele brandstof.

We nodigen Amsterdammers graag uit om bij te dragen aan deze eerste stap om Nederland een beetje schoner en groener maken door aan te melden via https://doedewasdedeuruit.com/