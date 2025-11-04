1KOMMA5° Nederland lanceert haar nieuwe 2.0 batterij. Met een garantie van 15 jaar en 11.000 laadcycli stelt de batterij huishoudens in staat om hun eigen zonne-energie slim op te slaan, te gebruiken én gecontroleerd terug te leveren op momenten dat de stroomprijs het hoogst is.

De batterij is ontwikkeld met lithium-ijzerfosfaat technologie en wordt aangestuurd door Heartbeat AI, het systeem dat automatisch berekend wanneer energie opslaan of juist terugleveren financieel het meest voordelig is. Zo verdwijnt niet langer gratis zonnestroom het net op, maar wordt deze benut of verkocht op de momenten dat dat echt loont. Uit praktijkgegevens van duizenden installaties blijkt dat een gemiddeld huishouden slechts 271 laadcycli per jaar draait. Dat betekent dat de batterij in de praktijk meer dan dertig jaar mee kan gaan en een investering is die generaties energiezekerheid biedt.

Trots op 15 jaar garantie voor onze klanten

“Dankzij de enorme hoeveelheid data die we via Heartbeat verzamelen, weten we precies hoe onze batterijen zich in de praktijk gedragen.” Daardoor kunnen we nu met zekerheid een garantie van 15 jaar of 11.000 cycli afgeven, iets wat in deze markt ongekend is. “We willen af van het idee dat een batterij ‘niet interessant’ is.” Dit is een stabiele, duurzame oplossing die tientallen jaren meegaat.”

Off the grid toe te passen in geval van stroomstoringen

De 1KOMMA5° Batterij 2.0 is modulair uitbreidbaar van 12 tot 42 kWh, geschikt voor binnen- en buitenplaatsing (IP65) en levert een rendement van meer dan 95 procent. Optioneel kan de 2.0. Batterij worden uitgebreid met een back-up module, waarmee een woning bij stroomuitval tijdelijk off-grid kan functioneren. Binnen enkele milliseconden neemt het systeem de stroomvoorziening over, zodat verlichting, verwarming of communicatieapparatuur operationeel blijven.