1KOMMA5°, het leidende Europese platform exploitant voor CO2-neutrale energieoplossingen zoals zonnesystemen, warmtepompen en laadpalen, betreedt de Nederlandse markt met de overname van Zonduurzaam. Het in Deventer gevestigde bedrijf, opgericht en geleid door de broers Koen en Thomas Rozendom, is één van de marktleiders voor zonne-energie en batterij oplossingen in Nederland, met meer dan 10.000 verkochte en geïnstalleerde energiesystemen.

“Koen en Thomas hebben een super snel groeiend en succesvol bedrijf opgebouwd en ze vertegenwoordigen precies de mindset, cultuur en toewijding die we zochten om de Nederlandse markt

te betreden,” zegt Philipp Schröder, CEO en medeoprichter van 1KOMMA5°.

De nieuwste energie-unicorn uit Duitsland is het snelst groeiende energiebedrijf van de afgelopen jaren, met een omzetgroei van meer dan 2000% van 2021 tot 2023. De start-up wil een Europese one-stop-shop ontwikkelen voor particuliere en commerciële klanten die thuis gebruik willen maken van zonnepanelen, warmtepompen en elektrisch laden en dit als één geïntegreerde hardware- en softwareoplossing willen toepassen.

Door zich aan te sluiten bij de 1KOMMA5° groep kan Zonduurzaam het volledige product- en software portfolio van de start-up naar miljoenen klanten in Nederland brengen. Met het hoofdkantoor in Deventer en in totaal zes locaties, waaronder Rotterdam, Amersfoort, Nijmegen en Heerenveen, is Zonduurzaam actief in alle grote steden en regio’s in Nederland. Met een team van 100 experts heeft het bedrijf in 2023 bijna 5.000 energiesystemen geïnstalleerd.

De lancering van het energiebeheersysteem “Heartbeat”, samen met optimalisatiesoftware en geïntegreerde dynamische tarieven van 1KOMMA5°, zal van cruciaal belang zijn voor de transformatie van ons bedrijf. We streven ernaar om van een bedrijf dat zich richt op zonne-energie te ontwikkelen naar een complete aanbieder van duurzame energie en mobiliteit”, aldus Koen Rozendom, CEO en medeoprichter van Zonduurzaam. “We delen de visie van 1KOMMA5° dat klanten op zoek zijn naar een verbonden en volledig geïntegreerde oplossing, in plaats van losse hardwarecomponenten van verschillende leveranciers. Samen hebben we een unieke kans om de overgang naar CO2-neutraal wonen in Nederland te versnellen.”

De Nederlandse hernieuwbare energie-industrie heeft een enorm potentieel. Enerzijds biedt het ISDE-programma voor warmtepompen subsidies tot 5.100 euro. Aan de andere kant kunnen klanten profiteren van het intelligente software platform Heartbeat, vooral na de geleidelijke afschaffing van de salderingsregeling in Nederland. In 2022 bereikt Nederland meer dan 2 miljoen residentiële installaties, wat gelijk staat aan 25% van de huizen in het land.

1KOMMA5° is nu actief in Duitsland, Zweden, Finland, Spanje, Denemarken, Nederland en Australië. Samen met de nieuwe Nederlandse partner is de start-up van plan verder uit te breiden om ook Europese eigenaren van commercieel vastgoed en vastgoed met meerdere portefeuilles te helpen minder afhankelijk te worden van fossiele energie.