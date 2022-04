Zeewaar, de eerste Nederlandse en biologisch gecertificeerde zeewierboerderij en gevestigd op een unieke plek in Nationaal Park Oosterschelde, heeft een nieuwe eigenaar. Na jaren van bezielend leiderschap door de zeewier-pioniers Rebecca Wiering en Jennifer Breaton hebben het duo en de betrokken partners (oa. impact investeerders DOEN Participaties en Goeie Grutten Impact Fonds) besloten het bedrijf te verkopen aan The Seaweed Company. Met de acquisitie van Zeewaar verstevigt The Seaweed Company haar positie op de ‘Blue Food’ markt om zeewier toepassingen en ingrediënten op de menukaart te krijgen in een sterk groeiende markt van consumenten en bedrijven in Europa die op zoek zijn naar hoogwaardig en betrouwbaar zeewier.

De in 2013 door Rebecca en Jennifer opgerichte onderneming produceert zeewier op biologische wijze in haar eigen zeewierboerderij en verwerkingsfaciliteit in en aan de Jacobahaven, Kamperland. Het afgelopen decennium heeft Zeewaar de markt voor zeewierproducten in Nederland verder ontwikkeld door onder andere samen te werken met merken als Hema, ProLaTerre (onderdeel van SoFine Foods) en The Dutch Weedburger (onderdeel van Livekindly Collective). Daarbij zijn samenwerkingen opgezet met meerdere duurzame Europese zeewierbedrijven om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar zeewier.

Biologische en duurzame zeewierteelt, voornamelijk voor voedseltoepassingen

In Nationaal park Oosterschelde worden door Zeewaar op biologische en duurzame wijze zeewieren geteeld die bij uitstek geschikt zijn voor menselijke consumptie. De productie en verwerking hiervan is door de oprichters stap voor stap verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Op dit moment wordt het zeewier geteeld op een oppervlakte van zo’n 2 voetbalvelden met de mogelijkheid om dit verder uit te breiden. De oogst wordt lokaal verwerkt in de eigen verwerkingsfaciliteit. Het is de eerste zeewierboerderij in de EU die de hoogste voedselveiligheidsstandaarden heeft geïmplementeerd.

Voortzetting van geweldig pionierswerk

Het afgelopen decennium hebben de oprichters zich met hart en ziel ingezet om Zeewaar, als pionierende zeewierboerderij, uit te bouwen tot een betrouwbare producent van premium zeewier producten voor voedseldoeleinden. De missie van de oprichters was om duurzame zeewierteelt van de grond te tillen in de EU en dat is gelukt. Inmiddels komt de nadruk te liggen op logistiek en daarmee is de tijd gekomen voor de oprichters om het stokje door te geven. Daarover zegt Rebecca: “De zeewierindustrie in de EU is groeiende maar staat nog in de kinderschoenen. Na 10 jaar pionieren als impact ondernemer is de tijd gekomen om onze zeewierboerderij en groothandel over te dragen aan een gedreven team met een andere samenstelling. Het aansluiten bij The Seaweed Company zal ervoor zorgen dat Zeewaar zich door blijft ontwikkelen en we hebben alle vertrouwen dat de behaalde impact verder wordt vergroot. We zijn dankbaar voor de ondersteuning en aanmoediging vanuit onze klanten en consumenten, de Provincie Zeeland, de EU voor de Interreg 2Seas Valgorize subsidie en ten slotte onze zeewiercollega’s wereldwijd. Voor de toekomstige ontwikkeling van Zeewaar is The Seaweed Company de beste partij en wij zijn dan ook erg blij met deze nieuwe eigenaar.”

Continuering van de Zeewaar koers en verder versnellen van zeewieroplossingen

Joost Wouters, SeaEO van The Seaweed Company, “We zijn erg verheugd dat Rebecca en Jennifer ervoor gekozen hebben om hun onderneming aan The Seaweed Company toe te vertrouwen. Als missie gedreven ondernemers hebben ze een uniek bedrijf ontwikkeld op een prachtige locatie. In Nederland is Zeeland bij uitstek dé hotspot waar we met de zeewierindustrie grote stappen voorwaarts kunnen zetten. Wij kijken ernaar uit dit te doen in samenwerking met alle partners – van overheid tot onderzoeksinstellingen, en van consumenten tot andere zeewier- en visserijbedrijven”.

Duurzame impact: meer consumenten aan het zeewier

Dat The Seaweed Company en Zeewaar een goede match zijn, bevestigt ook Jennifer, medeoprichter van Zeewaar: “Het was en blijft een fantastische ervaring om Zeewaar vorm te mogen geven vanaf dag één, en met de opgedane kennis weten we als geen ander wat ons bedrijf nodig heeft voor de toekomst. We hebben altijd goed samengewerkt met onze zeewiercollega’s in het buitenland en de connectie met The Seaweed Company gaat ver terug in de tijd. De keuze voor The Seaweed Company was dan ook logisch: Zeewaar zal gebaat zijn bij het werk en ervaring van Dr. Stefan Kraan, marine bioloog en medeoprichter, en zijn multidisciplinaire team bij The Seaweed Company.” Uiteindelijk is het The Seaweed Company te doen om het realiseren van duurzame impact, iets waar zeewier bij uitstek voor geschikt is. Rebecca en Jennifer laten hiermee Zeewaar achter zich maar zullen het team van The Seaweed Company ondersteunen en toejuichen in hun missie om zeewiertoepassingen en ingrediënten op de menukaart te brengen bij meer consumenten en bedrijven in Europa.