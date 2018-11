18de editie Nationaal Sustainability Congres 2018 heeft primeur van restafvalvrij congres

Waste-to-productbedrijf Renewi en de organisatie van het Nationaal Sustainability Congres hebben de handen ineen geslagen om het congres op 8 november geheel afvalvrij te maken. De twee partijen willen zo laten zien dat materialen die tijdens het evenement vrijkomen, goed gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

Duurzame daadkracht

Het Nationaal Sustainability Congres (NSC) is inmiddels uitgegroeid tot het grootste duurzaamheidscongres in Nederland. Het thema van de 18de editie is ‘duurzame daadkracht’. Oftewel: hoe realiseren we samen de duurzame doelstellingen die we in Nederland en op Europees niveau hebben opgesteld?

Renewi laat tijdens dit congres zien, dat slimme oplossingen voor afvalscheiding die eenvoudig toepasbaar zijn, een behoorlijke impact kunnen hebben. Ook deelt Renewi praktijkcases en praktische oplossingen voor duurzame uitdagingen met de bezoekers van het congres.

Minder dan 10% restafval

De doelstelling voor het NSC 2018 is om minder dan 10% restafval over te houden. Tijdens het congres zet Renewi daarom het EcoSmart inzamelconcept in voor de inzameling van afvalstromen. Op het NSC worden speciale inzamelmiddelen geplaatst om afvalstromen aan de bron zo goed mogelijk te scheiden. Op die manier realiseren wij een minimum aan afval en een maximale hoeveelheid grondstoffen.

Met de ‘twijfelbak’ ook restafval scheiden

Typische afvalstromen voor een congres als het NSC, zijn koffiebekers, papier/karton, etensresten en plastic. Uniek voor dit congres is de ‘Twijfelbak’; een apart inzamelmiddel waarin bezoekers hun afval kunnen gooien dat niet bij de andere afvalstromen hoort. De Twijfelbak wordt door Renewi ter plekke nagescheiden. Het idee hierachter is bezoekers bewust te maken van hun eigen ‘afvalgedrag’ en afvalscheiding te stimuleren.

Gijs Derks, Commercieel directeur Renewi Nederland, verwoordt het als volgt: “Renewi is als bedrijf uitermate geschikt om verbinding te maken tussen uitdagende doelstellingen en realisatie in de dagelijkse praktijk. Samen met het NSC laten we zien dat een ‘zero waste’-evenement realiseerbaar is. En zeker van de bezoekers van een duurzaamheidsevenement mogen we verwachten dat dit gaat lukken. Uiteindelijk zorgen we alleen samen voor duurzame daadkracht én impact.”