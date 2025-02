De Nederlandse partners binnen het internationale MiningImpact3-consortium hebben een subsidie van 1,4 miljoen euro ontvangen om de langetermijneffecten van diepzeemijnbouw op het ecosysteem bestuderen, evenals de juridische en technologische aspecten ervan. De Nederlandse samenwerking wordt gecoördineerd door marien bioloog Sabine Gollner van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en bestaat uit onderzoekers van NIOZ, de Universiteit Utrecht, Naturalis en de TU Delft.

MiningImpact3 is een internationaal onderzoeksproject dat de milieueffecten van mogelijke toekomstige diepzeemijnbouw onderzoekt. Het project wordt gecoördineerd door Matthias Haeckel van GEOMAR (Duitsland) en richt zich op twee diepzee-ecosystemen die rijk zijn aan metalen waar de diepzeemijnbouw in geïnteresseerd is: polymetallische knollenvelden in de Stille Oceaan en afzettingen van vast sulfide op de zeebodem in de Atlantische Oceaan, evenals de bovenliggende waterlagen.

Veranderingen door diepzeemijnbouw

Deze derde projectfase (vandaar de naam ‘MiningImpact3’) richt zich op het vergroten van kennis over door diepzeemijnbouw veroorzaakte veranderingen in milieu, biodiversiteit en ecosysteemfuncties in tijd en ruimte. Onderzoekers zullen ook de langetermijneffecten beoordelen van de testmijnbouw die in 2021 is uitgevoerd in polymetallische knollenvelden. De resultaten uit het onderzoek moeten bijdragen aan de ontwikkeling van instrumenten voor het beheer, de regulering en het bestuur van diepzeemijnbouw.

Nederlands onderzoeksteam

Een team van Nederlandse onderzoekers van NIOZ, de Universiteit Utrecht, Naturalis en de TU Delft, die deel uitmaken van het MiningImpact3-consortium, heeft nu 1,4 miljoen euro toegekend gekregen. De Nederlandse onderzoeksinspanningen worden gecoördineerd door Sabine Gollner van NIOZ. Hun bijdrage aan het internationale project omvat onderzoek naar biodiversiteit op de zeebodem en in de waterlagen er boven; modellen ontwikkelen voor de verspreiding van het stof dat omhoog komt van de zeebodem bij mijnbouw – zogeheten sedimentpluimen – en voor veranderingen in het voedselweb na testmijnbouw.

Een veld van polymetaalknollen op de bodem van de diepzee. Deze knollen bevatten de metalen die interessant zijn voor diepzeemijnbouw. Een veld van polymetaalknollen op de bodem van de diepzee. Deze knollen bevatten de metalen die interessant zijn voor diepzeemijnbouw.

Bevindingen delen met niet-wetenschappers

Ook gaan de Nederlandse onderzoekers verkennen welke opties er zijn voor herstel ná diepzeemijnbouw, en kaders opstellen voor de best beschikbare technologie hiervoor. Daarnaast zullen zij de internationale regelgeving rondom diepzeemijnbouw onderzoeken in relatie tot andere regelgevingsregimes in de noordoostelijke Atlantische Oceaan. In het project is nadrukkelijk aandacht voor transparantie, in een tijd van groeiende maatschappelijke zorgen over milieurisico’s. Daarom gaan de onderzoekers zorgen dat de wetenschappelijke bevindingen ook toegankelijk zijn voor niet-wetenschapper, onder andere door tentoonstellingen en samenwerkingen tussen wetenschap en kunst.

Eerste mijnbouwaanvraag in aantocht

“Deze financiering is juist nu cruciaal,” aldus Sabine Gollner, “Nu een eerste partij heeft aangekondigd dat in juni 2025 een aanvraag te gaan indienen bij de Internationale Zeebodemautoriteit voor een exploitatiecontract. Via het MiningImpact3-project kunnen we onafhankelijk wetenschappelijke informatie verzamelen over de langetermijngevolgen van testmijnbouw, de hiaten in onze kennis te vullen, en helder communiceren over de onzekerheden enwat we allemaal nog niet weten over diepzeemijnbouw.”

Een diepzee-ecosysteem rond een inactieve hydrothermale opening. Er is nog veel onbekend over de impact van diepzeemijnbouw op dit soort ecosystemen. ​Een diepzee-ecosysteem rond een inactieve hydrothermale opening. Er is nog veel onbekend over de impact van diepzeemijnbouw op dit soort ecosystemen.

Over de financiering

De financiering voor dit project komt uit de Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) oproep ‘Ecological Aspects of Deep-Sea Mining’. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) faciliteert de Nederlandse bijdrage binnen deze oproep namens vier ministeries (IenW, LVVN, EZK, BuZa). In totaal heeft het MiningImpact3-project 9 miljoen euro ontvangen, waarvan ongeveer 5,7 miljoen euro afkomstig is van Europese nationale financiers, waaronder NWO.

Foto: Geomar