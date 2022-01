100% circulaire kleding voor de medewerkers van DutchDubai

Partner



Schijvens Corporate Fashion heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft in 2020 geresulteerd in het winnen van de Circular Award van het Versnellingshuis van het Ministerie van I&W. Als koploper op het gebied van duurzaamheid het bedrijf het dan ook haar taak om anderen te inspireren. Dit heeft tot de samenwerking met DutchDubai geleid. Met de circulaire kleding van Schijvens hoopt het bedrijf het goede voorbeeld te geven en hiermee andere landen te inspireren duurzamer te worden. “Als we een duurzame en gezonde planeet willen behouden, moeten we dit samen doen. Met een circulair T-shirt bespaar je al ruim 2000 liter water ten opzichte van een normaal T-shirt. Deze waterbesparing vond Schijvens een mooie koppeling naar de innovatie van het Nederlands paviljoen. Vandaar dat wij dit mooie duurzame initiatief op de Dubai Expo sponsoren.”

De collectie

De stylisten hebben bij het ontwerpen van de collectie van DutchDubai de echte werkkleding omgezet naar een eigentijds beeld. De denim kleding geeft een stoere uitstraling en is afgewerkt met subtiele accenten. Zo zijn de logo kleuren terug te vinden in de stiksels en worden de denim outfits van de dames mooi afgewerkt met een oranje en denim riem. Zelfs de slogan van het Nederlands paviljoen staat op de schoenen. Door het gebruik van denim voor de kleding is een minimalistische uitstraling weten te creëren die goed aansluit bij het ontwerp van het paviljoen.

Milieu en sociaal duurzaam geproduceerd

De collectie die voor de medewerkers van DutchDubai is ontworpen en geproduceerd is volledig circulair. Dit betekent dat het garen wat gebruikt is voor de kleding gemaakt is van 50% gerecycled textiel (oude kleding van onze klanten gemengd met snijafval) en 50% gerecycled PET polyester (petflesjes, visnetten en oude sportkleding). In dit proces worden geen nieuwe grondstoffen meer gebruikt. Het gebruik van nieuwe grondstoffen heeft namelijk nog steeds een veel te grote impact. Als de kleding is afgedragen gebruiken deze weer als nieuwe grondstof voor andere circulaire kleding, dit is wat de collectie volledig circulair maakt.

Naast dat de kleding volledig milieu duurzaam is geproduceerd, is deze ook sociaal duurzaam geproduceerd. Schijvens Corporate Fashion werkt namelijk al sinds 2010 samen met Fair Wear Foundation. Fair Wear Foundation controleert 100% van onze fabrieken. Hier heeft het bedrijf afgelopen jaar een score gehaald van 96 van de 100 punten. Dit betekent dat ze in de categorie Leader vallen, de hoogst haalbare categorie binnen Fair Wear Foundation. De kleding is gemaakt in Turkije bij de eigen fabriek UFS. Er wordt nauw samengewerkt met de collega’s daar en ze betalen hier ook een leefbaar loon. Dit houdt in dat de medewerkers niet langer het minimumloon betaald krijgen, maar een hoger loon krijgen wat zeker voldoende is voor de basisbehoeftes. Dit nieuwe vastgestelde loon omvat o.a. voeding, huur, gezondheidszorg, scholing, kleding, vervoer en spaargeld.

Recycling

Wanneer de Expo is afgelopen wordt de kleding teruggebracht naar Schijvens. In Turkije wordt de kleding vervolgens gerecycled en gebruikt als grondstof voor nieuwe circulaire artikelen. Met dit proces wordt meer dan 90% water bespaard, op zijn minst 20% energie en ook nog eens minstens 20% CO2 uitstoot.