100% biologisch boeket: Bio-bos van bloomon opnieuw beschikbaar

In 2020 kwam bloomon met een primeur: als eerste Benelux-speler lanceerde de online bloemist een gemengd boeket van 100% biologische bloemen. De Bio-bos bleek een groot succes; in de gelimiteerde periode van beschikbaarheid, was hij elke week volledig uitverkocht. Dit jaar is de Bio-bos weer terug, in een grotere oplage én nu ook in Duitsland. De Bio-bos is vanaf 7 juli te bestellen in de online floral shop – door kou en regen later dan gepland – tot eind september, of zolang de bloemen beschikbaar zijn.

Deze zomer siert de Bio-bos opnieuw de floral shop van bloomon. Het boeket bestaat volledig uit biologisch Skal-gecertificeerde bloemen: in de volle grond en op natuurlijke wijze geteeld. De bos is gevuld met frisse veldbloemen en zomerse korenbloemen. Afhankelijk van de bloemen die beschikbaar zijn, biedt bloomon in de zomermaanden verschillende designs van de bos aan.

“De Bio-bos is gevuld met verschillende seizoensfavorieten, zoals de Allium, Helianthus, gladiolen en Consolida”, vertelt Anton van Duijn, Style Director bij bloomon. “Hoe het daadwerkelijke design eruit komt te zien, is afhankelijk van welke bloemen er beschikbaar zijn. Zo spelen de weersomstandigheden een grote rol bij het aanbod van biologische bloemen; de natuur bepaalt. Dat maakt het spannend en avontuurlijk. Samen met onze kwekers zetten we alles op alles om een groot publiek een verrassend en divers biologisch boeket aan te bieden.”

Lara Velmans van De Bloementuin in Zwolle is een van de kwekers waar bloomon mee samenwerkt voor de Bio-bos: “Ik vind het belangrijk om biologische bloemen in de schijnwerpers te zetten en een bijdrage te leveren aan een zo groot en divers mogelijk aanbod. Het is een prachtige uitdaging vanwege het spel met de natuur en gespecialiseerde kweektechnieken.”

Deze video geeft een ‘kijkje achter de schermen’ bij biologische kweker Lara Velmans van De Bloementuin in Zwolle:

Een van de andere biologische bloemenkwekers is Marjolein Oltheten van kwekerij Loverendale in Oostkapelle. Loverendale bestaat al sinds 1926 en is een van de eerste biologisch-dynamische landbouwbedrijven van Nederland. Marjolein is blij dat biologische bloemen steeds meer aandacht krijgen: “Het kweken van biologische bloemen heeft heel wat voeten in de aarde. Dat een groot publiek nu dit boeket kan bestellen, zet gezonde landbouwsystemen in de kijker.”

Gecertificeerde kwekers

Voor de Bio-bos werkt bloomon alleen samen met Nederlandse biologische kwekers die enkel biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en een Skal-certificaat hebben. Skal is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de biologische keten in Nederland. Bedrijven die door hen gecertificeerd zijn, voldoen aan de Europese regels voor de biologische landbouw. Biologische bloemen worden in de volle grond en op natuurlijke wijze geteeld. Dat wil zeggen met gebruik van natuurlijke meststoffen en sterke rassen, mechanische onkruidbestrijding en diversiteit op en rond het veld om natuurlijke vijanden te stimuleren.

Beschikbaarheid

Na het succes van de eerste Bio-bos in 2020, is er deze zomer een verhoogde, doch beperkte oplage van 750 stuks per week beschikbaar voor Nederland, België en – nieuw dit jaar – Duitsland. De Bio-bos is verkrijgbaar van 7 juli tot eind september (of zolang de bloemen beschikbaar zijn). Omdat biologische bloemen doorgaans iets korter zijn, past de Bio-bos perfect in de Pixie vaas van bloomon: een lage, brede vaas met een smalle hals. Bestellen kan op bloomon.nl.

Duurzame verpakking

De verpakking van de Bio-bos is dit jaar (bijna) volledig recyclebaar. Zo wordt de bos in een box van 100% gerecycled karton verpakt, en zijn de bloemen ingepakt met papier gemaakt van gras. De hydraterende spons van de Bio-bos is bio-based en composteerbaar, en mag weggegooid worden bij het gft-afval. Bij elke Bio-bos wordt een speciaal bloeikaartje toegevoegd met meer informatie over de biologische bloemen, dat bestaat uit duurzaam papier van gerecyclede oude kranten. Er zijn ook bloemzaadjes in verwerkt. Wanneer je de kaart in de aarde legt, groeien er veldbloemen uit. Daarnaast is de bloemenvoeding van Chrysal 99% bio-based. Het papieren zakje is gemaakt van TFC-pulp en heeft een water-based coating. Dit betekent dat je het zakje kunt weggooien in de papierbak. De bijpassende Pixie vaas wordt beschermd door oprekbaar papier, in plaats van plastic.

Prijs: € 29,95. Persoonlijk kaartje (optioneel): € 1,95. Bijpassende Pixie vaas: € 9,95.

Over duurzaamheid bij bloomon

Bloemen waar mens én natuur blij van worden: dat is de visie achter duurzaamheid bij bloomon. Door de korte keten van kweker tot consument genieten klanten al vanaf de start extra lang van de bloemen en worden weinig bloemen weggegooid. “Onze ambitie is om structurele stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en hiermee ook de rest van de bloemensector te inspireren”, aldus Bart Troost, CEO bij bloomon. Zo is bloomon sinds een jaar 100% klimaatneutraal. Daarnaast publiceert de online bloemist op de website haar duurzaamheidsambities en laatste inzichten om zo de sector te inspireren om mee te innoveren op het gebied van duurzaamheid.