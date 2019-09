1 op de 4 nieuwbenoemde bestuurders is vrouw

Nadat het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen drie jaar op rij daalde, was dit jaar 1 op de 4 nieuwe bestuurders een vrouw en steeg het relatieve aandeel vrouwelijke bestuurders van 5,7% naar 8,5%. Toch benoemden ook 71 bedrijven zonder vrouw in de raad van bestuur weer 19 nieuwe mannelijke bestuurders. De stijging had dus nog fors hoger kunnen zijn. Dat blijkt uit de Nederlandse Female Board Index 2019 van prof. dr. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society.

De jaarlijkse Index laat zien dat de percentages vrouwelijk bestuurders en commissarissen bij alle 88 Nederlandse beursondernemingen dit jaar gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het percentage vrouwelijke commissarissen ging van 25,1% naar 26,8%. Op 1 januari 2020 loopt het wettelijke streefgetal van minimaal 30% mannen en vrouwen in RvB en RvC in de Wet Bestuur & Toezicht af. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven zal met een voorstel moeten komen: ofwel de periode voor de tweede keer te verlengen ofwel om met steviger maatregelen te komen. Een SER-advies hierover wordt eind september verwacht. Lückerath: “Er is dit jaar eindelijk weer een stijging zichtbaar in het aantal benoemingen van vrouwelijke bestuurders. Het aandeel vrouwelijke commissarissen zit al langer in de lift. Helaas blijft het relatieve aandeel vrouwelijke bestuurders en commissarissen nog steeds achter bij de doelstelling. De stijging dit jaar is dus wellicht too little too late?”

Nieuwe benoemingen

Van alle 64 nieuwbenoemde commissarissen waren er 24 vrouw (38%) Er zijn dit jaar zeven vrouwelijke bestuurders benoemd van in totaal 29 nieuwe bestuurders (24%), dit is een record. Aan de andere kant benoemden 71 bedrijven zonder vrouwelijke bestuurder wel 19 nieuwe mannelijke bestuurders. Lückerath: “Het oordeel of de uitleg waarom deze bedrijven weer een man kozen voldoende is, is door de wetgever belegd bij de aandeelhouder. Uit de jaarverslagen valt niet af te lezen in hoeverre ondernemingen tijdens aandeelhoudersvergaderingen tot de orde worden geroepen over het niet halen van diversiteitsdoelen. Gezien het aantal mannelijk benoemingen (19) bij de 71 bedrijven zonder vrouw in de RvB, lijkt de uitleg steeds voldoende te zijn geweest voor de aandeelhouder.”

30% streefgetal amper gehaald

Zes bedrijven (zeven met ASR per 1-1) voldoen op dit moment aan het wettelijke streefgetal van 30% vrouw in de raad van bestuur én raad van commissarissen. DSM heeft de meeste vrouwen in de gecombineerde RvB en RvC: vijf van de elf zijn vrouw (46%). 15 bedrijven voldoen aan het streefgetal voor alleen de RvB, dat zijn er zes meer dan vorig jaar. 30 bedrijven voldoen aan het streefgetal voor alleen de RvC, net als in 2018. De gedeelde laatste plaats is voor FlowTraders met in totaal 9 bestuurders en commissarissen waarvan geen vrouw: zij hadden dit jaar ook geen nieuwe benoemingen. VolkerWessels die vorig jaar op de laatste plaats stond, benoemde dit jaar zijn eerste vrouwelijke commissaris.

Vrouwen brengen meer diversiteit

De vrouwelijke commissarissen en bestuurders brengen ook andere vormen van diversiteit, ze zijn jonger (4 jaar jonger bij de bestuurders en 5 jaar bij de commissarissen). Ze komen ook vaker uit het buitenland. Van de vrouwelijke bestuurders is 44% niet-Nederlands, bij de mannelijke bestuurders is dit 27%. Van de vrouwelijke commissarissen is 46% niet-Nederlands, dit is 32% bij de mannen.