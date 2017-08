Zonnepanelen op bedrijfspand maar een gedoe? Niet via een leaseconstructie!

Er zijn enorm veel bedrijfspanden in Nederland met veel dakoppervlak. Genoeg ruimte voor zonnepanelen dus. Toch wordt hier meestal niks mee gedaan. Waarom niet? Ondernemers zien vaak op tegen het geregel dat hierbij komt kijken. Leasebedrijven kunnen ondernemers het gedoe uit handen nemen.

Besparing bij ondernemers kleiner

Voor particulieren zijn zonnepanelen een goede investering. Meestal is het rendement zo’n tien procent. Voor ondernemers is het plaatsen van zonnepanelen een stuk minder interessant. Zij besparen met zonnepanelen uiteraard ook op de energierekening, maar omdat zij per kWh minder betalen dan een gemiddeld huishouden is de besparing ook minder groot.

Een Nederlands huishouden betaalt gemiddeld ruim 20 cent per kWh, een middelgrote onderneming ongeveer 10 cent en grootverbruikers maar 6 cent. Dit verschil in tarief komt voornamelijk doordat de energiebelasting lager is bij een hoger verbruik. Bij een huishouden gaat zo’n 45% van de kosten voor energie naar de Belastingdienst.

Leaseconstructie zonnepanelen

Er zijn in de laatste jaren verschillende partijen op de markt gekomen die bedrijven stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Zo is er SolarAcces, dit bedrijf biedt in samenwerking met ABN AMRO een leaseconstructie aan bedrijven aan. De zonnepanelen blijven zestien jaar eigendom van SolarAcces en de bank. In die periode kan de klant stroom afnemen met een kleine korting op de normale stroomprijs. Daarna wordt de klant eigenaar van de zonnepanelen. Op deze manier neemt SolarAcces ondernemers het gedoe uit handen.

Zonnepanelen op nieuwbedrijfspand Vliko

Het gaat dus niet om een enorme besparing op de energierekening. Toch is Louis Sciarli, directeur van afvalbeheerbedrijf Vliko, erg enthousiast. “Wij laten SolarAccess nu zonnepanelen leggen, genoeg voor ons eigen gebruik. We gaan zelfs wat extra stroom produceren, die we mogelijk aan onze buren kunnen leveren,” zegt hij tegen de Volkskrant. Het plan is om op het hele dak van het nieuwe bedrijfspand in Zoetermeer zonnepanelen te laten plaatsen. Maar het is nog wachten op de subsidie. Vliko heeft vorig jaar al twee keer subsidie aangevraagd, maar de pot van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) was telkens leeg. Kolencentrales eisten namelijk maar liefst 40% van het gehele budget op voor het bijstoken van houtkorrels.

Sciarli heeft er vertrouwen in dat het dit jaar wél lukt om een subsidie te krijgen. SolarAcces plaatst de zonnepanelen dan op het dak, dat een oppervlakte heeft van meer dan 2.000 vierkante meter. De financiering wordt geregeld door de ABN AMRO. Het enige dat Sciarli hoeft te doen is het zetten van een handtekening en het beschikbaar stellen van zijn dak. De rest wordt voor hem geregeld. Na zestien jaar zijn de zonnepanelen van hem. Een zonnepaneel kan gemiddeld zo’n 25 jaar goed functioneren, dat betekent dat hij straks nog tien jaar gratis stroom heeft. Een goede investering, want naar verwachting zullen de kosten voor stroom in de komende jaren flink stijgen.

Zonnepanelen op SnowWorld

SolarAcces is niet het enige bedrijf dat een leaseconstructie aanbiedt voor zonnepanelen. Vorig jaar werden er op de daken van SnowWorld, in Zoetermeer en Landgraaf, in totaal 10.000 zonnepanelen geplaatst via het bedrijf Indi energie. Volgens Jasper Houthuijsen, directeur van Indi energie, zijn er in Nederland zo’n vijf à tien bedrijven met een soortgelijke formule.

Nog genoeg ruimte voor zonnepanelen

Indi energie is van plan dit jaar een subsidie aan te vragen voor het plaatsen van vijftig megawatt aan zonnepanelen op bedrijfspanden. Deze zullen vervolgens binnen enkele jaren geplaatst worden. SolarAcces plaatste vorig jaar twintig megawatt aan zonnepanelen, en wil dit jaar dertig megawatt gaan plaatsen.

Deze bedrijven hoeven elkaar niet in de weg te zitten: er is meer dan genoeg ruimte op bedrijfsdaken. Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2014 bleek dat er in totaal meer dan 150 vierkante kilometer beschikbaar is op bedrijfsgebouwen. Zouden daar allemaal zonnepanelen op geplaatst worden, dan zouden er tien keer zoveel zonnepanelen zijn als eind 2015 in heel Nederland. Er zou dan twintig miljard kWh stroom opgewekt kunnen worden. Dat is maar liefst 17% van de totale stroombehoefte in Nederland.

Zonnepanelen op jouw bedrijfsdak?

