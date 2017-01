AkzoNobel, DSM, Google en Philips kopen ook groene stroom in van Windpark Bouwdokken

Een consortium van AkzoNobel, DSM, Google en Philips heeft opnieuw een meerjarig contract voor de afname van windenergie afgesloten. Na de eerdere bekendmaking van de samenwerking met het te bouwen Zeeuwse Windpark Krammer is nu de afname overeengekomen van alle elektriciteit van Windpark Bouwdokken. De 9 turbines van dit windpark, elk met een vermogen van 4,2 MW, worden op dit moment gebouwd op werkeiland Neeltje Jans en gaan volgens plan in het eerste kwartaal van 2018 in bedrijf.

De windparken Krammer en Bouwdokken, waarvan het consortium de windenergie zal afnemen, hebben een totale capaciteit van ruim 140 MW, genoeg voor circa 140.000 huishoudens. “Hiermee zetten we een volgende grote stap naar een nieuwe manier van energievoorziening voor de toonaangevende industrie in Nederland”, aldus Marcel Galjee, Director Energy – AkzoNobel Industrial Chemicals, namens de vier ondernemingen in het consortium. “Zo laten we zien dat we verduurzaming en een toekomst zonder CO2 daadwerkelijk vorm willen geven.”

Nederland werkt op grond van het Energieakkoord aan het gebruik van 14% hernieuwbare energie in 2020. In 2050 mag in Nederland nog nauwelijks CO2 worden uitgestoten. De vier consortiumleden besloten in 2014 mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en hebben duurzaam energiebeleid opgenomen in hun langetermijnstrategie.