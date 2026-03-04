Het bindende diversiteitsquotum voor raden van commissarissen (rvc’s) is effectief. Drie jaar na invoering voldoet 92% van de beursgenoteerde bedrijven aan de eis dat ten minste een derde van de rvc uit vrouwen bestaat. Het quotum heeft geleid tot een aanzienlijk evenwichtiger man-vrouwverhouding en ging gepaard met benoemingen van even goed gekwalificeerde commissarissen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Het quotum maakt deel uit van de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen, die sinds 1 januari 2022 van kracht is. Het geldt voor ongeveer honderd beursgenoteerde bedrijven. Het CPB onderzocht op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zowel de effectiviteit van het quotum op middellange termijn als de invloed ervan op de samenstelling van rvc’s en kwalificaties van commissarissen. Daarbij zijn beursgenoteerde bedrijven (behandelgroep) vergeleken met gelijksoortige grote vennootschappen waarvoor een minder strenge streefcijferregeling met rapportage- en transparantieverplichting geldt (controlegroep).

Sterke toename aandeel vrouwen

Uit de analyse blijkt dat het aandeel beursgenoteerde bedrijven met minimaal een derde vrouwen in de rvc met 59 procentpunt is gestegen ten opzichte van de periode vóór invoering en aankondiging van de wet. Van deze stijging kan 37 procentpunt direct worden toegeschreven aan het bindende quotum. In de controlegroep bleef de groei in dezelfde periode relatief beperkt. Het bindende quotum blijkt daarmee een groter effect te hebben op het bereiken van een derde vrouwen in de rvc dan de streefcijferregeling met transparantieplicht voor grote vennootschappen.

Gelijke kwalificaties

Daarnaast blijken er sinds de invoering van het quotum gelijk gekwalificeerde commissarissen te zijn benoemd als in de controlegroep. Het CPB vond namelijk geen effect op de management- en bestuurservaring, het aandeel commissarissen met een MBA of het aandeel commissarissen met een internationale achtergrond. Ook is geen bewijs gevonden voor het zogenoemde ‘golden skirt’-fenomeen: vrouwen bekleden niet significant vaker dan mannen meerdere commissariaten.