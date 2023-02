Met een ruk aan een antieke noodrem heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat donderdag 9 februari – tijdens de Week van de Circulaire Economie – de officiële opening verricht van Zuyd Perron Circulair Weert. De openingshandeling benadrukt de urgentie om de verspillingmaatschappij achter ons te laten en de weg naar een circulaire samenleving verder in te slaan. Het circulaire living lab is een initiatief van het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool in samenwerking met NS en gemeente Weert. Onder het motto Samen zetten we de circulaire economie op de rails, werken ondernemers, studenten, overheden en docent-onderzoekers er samen aan circulaire oplossingen en innovaties. Zuyd Perron Circulair Weert is gevestigd in een voormalige wachtruimte op het monumentale NS-station in Weert.

Het initiatief voor dit living lab is ingegeven vanuit de overtuiging dat samenwerking tussen onderwijs, overheid, ondernemers én publiek essentieel is om daadwerkelijk de overstap naar een circulaire economie te maken. Zuyd Perron Circulair Weert sluit dan ook aan op de Sustainable Development Goal nummer 12 van de Verenigde Naties: Verantwoorde consumptie en productie. ‘Door samen te leren, inspireren en exposeren gaan we de boel aanjagen, want iedereen mag dan wel gehoord hebben over circulariteit, concreet staat het allemaal nog in de kinderschoenen. Wij zetten het op de rails en duwen de trein op gang’, aldus dr. Daniëlle Twardy, senior onderzoeker circulaire economie bij Zuyd Hogeschool en initiatiefnemer van Zuyd Perron Circulair Weert.

Thuishaven voor circulaire bedrijvigheid

Gelegen tussen de innovatiehubs Brainport in Eindhoven en Brightlands Chemelot Campus in Geleen, kunnen reizigers en andere bezoekers er ervaren wat circulariteit inhoudt. Zo worden er workshops en voorlichting gegeven, en kunnen bedrijven, gemeenten, designers en studenten er projecten uitvoeren, vergaderen of producten tentoonstellen. Als het maar op circulair gebied is. In het living lab zullen ook wisselende, circulaire kunstexposities plaatsvinden. Studenten Fine Arts and Design van het Maastricht Institute of Arts van Zuyd bijten het spits af met werk van gerecyclede materialen. Daarmee laten ze zien dat circulariteit niet een puur technisch verhaal is. Bovendien is het zo dat ontwerpen een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van producten uit afgedankt materiaal. Ook NS en gemeente Weert zullen in het lab aan de hand van concrete voorbeelden laten zien wat circulariteit is.

Staatsecretaris Heijnen: ‘We moeten echt anders gaan denken en doen.’

‘Als we de aarde leefbaar achter willen laten voor de generaties na ons, moeten we echt anders gaan denken én handelen’, stelt staatssecretaris Heijnen. ‘In Nederland werken we toe naar een volledig circulaire economie in 2050. Dat wil zeggen een economie die grondstoffen blijft hergebruiken en nagenoeg zonder afval. Daar moeten we nu al vol mee aan de bak. Vandaag heb ik hier in Weert met eigen ogen gezien wat voor mooie dingen er al gebeuren met gerecyclede materialen. Ik nodig iedereen uit om hier inspiratie op te komen doen, want de weg naar een volledig circulaire economie moeten we allemaal samen bewandelen.’

Aansluiting op beleid gemeente Weert en NS

‘Aandacht voor duurzaamheid en circulariteit is een van de speerpunten in ons coalitieprogramma’, zegt Martijn van den Heuvel, wethouder Economische Zaken van Weert. ‘We zijn blij dat het living lab in onze stad komt, op deze unieke en drukke locatie. We willen van dit lab dan ook een succes maken, waarna het misschien wel uitgerold wordt naar andere plekken in Nederland.” Ook NS is verheugd met de vestiging van Zuyd Perron Circulair Weert op haar station. ‘De doelstellingen en activiteiten van Zuyd sluiten perfect aan bij onze circulaire ambities. Niet iedereen weet dat, maar NS is een koploper op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Vanaf 2030 kopen we enkel nog circulair in en samen met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streven wij naar afvalvrije stations in 2040’, aldus Magdalena Piotrowska, regiodirecteur Zuid bij NS.

Dagelijks geopend voor publiek en bedrijven

Zuyd Perron Circulair Weert is gevestigd op station Weert (perron 3A), Stationsplein 14, 6001 CH Weert. Ga voor de openingstijden naar Zuyd Perron Circulair Weert – limburginnoveert.nl. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om langs te komen of kunnen mailen naar lectoraatinnovatiefondernemen@ zuyd.nl. Ook bedrijven die (meer) actief willen worden op circulair gebied of een circulaire omslag willen maken, worden uitgenodigd contact op te nemen.