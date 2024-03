Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen gisteren, 14 maart 2024, zes infographics van circulaire impactprojecten in ontvangst genomen. Gedeputeerde Helga Witjes van Gelderland overhandigde als vertegenwoordiger van de regio’s de infographics.

“Dit maakt circulair zo concreet en inzichtelijk, fantastisch!” “Dit verdiend een groot publiek”, reageerde de staatssecretaris.

De infographics zijn voorbeelden van de vele circulaire initiatieven uit heel Nederland. Deze projecten laten zien hoe bedrijven, gemeenten, provincies en het rijk kunnen samenwerken aan een leefbaar Nederland.

De NCCE vindt jaarlijks plaats tijdens de Week van de circulaire economie. Deze week is het grootste landelijke inspiratie- en netwerkevenement voor en door (beginnende) circulaire ondernemers.

Een circulaire economie is nodig om de leveringszekerheid van grondstoffen op korte en middellange termijn te vergroten en zo bij te dragen aan de toekomst van de Nederlandse economie. Hergebruik, reparatie, lenen, delen etc. draagt bij aan minder afhankelijkheid van landen als China en Rusland. Daarnaast is een circulaire economie cruciaal voor de vermindering van ons energieverbruik en uitstoot, betere lucht-, water- en bodemkwaliteit, minder afval, behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit.

Overal in Nederland is men op zoek naar woorden om uit te leggen wat een circulaire economie kan opleveren. Terwijl circulaire economie juist een antwoord is op veel van onze maatschappelijke problemen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Impact organisatie Circularities heeft daarom van voorbeeldprojecten infographics gemaakt. Deze laten je in een oogopslag zien wat het oplevert als we samen werken in Nederland. Het zijn projecten die al op verschillende plaatsen worden uitgevoerd en opschaalbaar zijn naar veel meer plekken. De infographics maken deel uit van het kennisnetwerk ‘de Verschilmakers’ een initiatief van Circularities.