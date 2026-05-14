We kennen de reflex allemaal: de wasmachine hapert, het telefoonscherm is kapot of de e-bike verliest zijn kracht, en we kijken direct online voor een nieuw exemplaar. Zonde van het geld, zo blijkt uit onderzoek van TNO en de NVCE (2026). Wie kiest voor reparatie of revisie, houdt op de lange termijn aanzienlijk meer geld in de zak en rekt de levensduur van apparaten soms wel met acht jaar.

Nederlanders zijn vaak dief van hun eigen portemonnee door kapotte spullen te snel bij het grofvuil te zetten. Uit de cijfers blijkt dat wie zijn defecte wasmachine, smartphone of de accu van de e-bike laat repareren, onder aan de streep een flink goedkoper uit is. Door niet direct naar de winkel te rennen voor een nieuw exemplaar, kunnen consumenten tot tientallen euro’s per jaar besparen.

De financiële winst op een rij

Kijken we naar de wasmachine, dan levert een reparatie de grootste levensduurverlenging op: gemiddeld 7,9 jaar extra ten opzichte van weggooien. Dit betekent dat je in totaal €145,- extra overhoudt ten opzichte van meteen een nieuwe wasmachine kopen.

Bij smartphones is de jaarlijkse financiële winst zelfs nog groter. Afhankelijk van of je het toestel zélf repareert of dit door een vakman laat doen, bespaar je al snel €49,- in totaal, terwijl de telefoon één tot twee jaar langer meegaat.

Ook een haperende e-bikeaccu vervangen is niet altijd de slimste keuze voor de portemonnee. Revisie, waarbij defecte cellen worden vervangen, verlengt de levensduur met ruim 4 jaar en bespaart €54,- in totaal.

Minder nieuwe spullen nodig

De grote financiële klapper zit hem in het feit dat consumenten veel minder vaak een volledig nieuw – en vaak peperduur – product hoeven aan te schaffen. Wie apparaten direct afschrijft bij een defect, jaagt zichzelf onnodig op kosten. Zo heb je zonder te repareren in dezelfde periode gemiddeld 1,85 wasmachines en 1,45 smartphones nodig. Door wél te repareren spaar je dus de aanschaf van bijna een complete wasmachine en een halve telefoon uit. Voor de elektrische fietser geldt precies hetzelfde. Wie zijn fietsaccu direct weggooit, verslijt er gemiddeld 1,83. Reviseren scheelt je daardoor de aanschaf van bijna een hele nieuwe batterij.

De conclusie van het onderzoek is klip-en-klaar: weggooien is de duurste optie. Of je nu zelf de schroevendraaier oppakt of een expert inschakelt, repareren houdt het huishoudboekje gezond.

Ook binnen Europa groeit de aandacht voor reparatie

Op donderdag 13 juni 2024 is de EU-wetgeving Recht op reparatie aangenomen, volgens deze wetgeving moeten fabrikanten bijvoorbeeld duidelijker aangeven of een product gerepareerd kan worden, onderdelen en reparatie-informatie beter beschikbaar maken en consumenten informeren over reparatiemogelijkheden om zo reparatie te stimuleren. Uiterlijk op vrijdag 31 juli 2026 moeten de landen van de EU deze richtlijn toepassen in hun nationale wetgeving.

Aanbevelingen voor de overheid

Daarmee groeit ook de druk op onze overheid om consumenten beter te ondersteunen bij het repareren van producten

Hoe? Door repareren aantrekkelijker te maken.

Verlaag de btw op reparaties voor electronica, zodat herstellen loont in plaats van weggooien. In Oostenrijk en Zweden is het btw-tarief op reparaties al verlaagd met 10% en 12%.

Moedig bedrijven aan om hun producten terug te nemen door reparatie en hergebruik in aanbestedingen mee te nemen.Houd onderdelen betaalbaar door maximumprijzen in te stellen en zorg dat duidelijk is waar producten gerepareerd kunnen worden.

Maak duidelijk hoe lang producten écht meegaan. Zorg voor een Maak duidelijk hoe lang producten echt mee moeten gaan en zorg voor wettelijke garantie per productgroep, zodat fabrikanten langer verantwoordelijk blijven voor defecte producten en consumenten makkelijker kunnen kiezen voor reparatie in plaats van vervanging.

Er zijn in Nederland meerdere bedrijven die repareren al de norm hebben gemaakt: Neem Koninklijke Ahrend, dat inzet op hergebruik van kantoormeubilair, of OPNIEUW!, waar producten een tweede leven krijgen. Ook Roetz bouwt fietsen opnieuw op uit bestaande onderdelen, en bij Jafix worden kapotte apparaten gewoon weer gerepareerd. Dit soort bedrijven bewijzen dat repareren allang geen uitzondering meer is, maar een realistisch en betaalbaar alternatief voor weggooien.