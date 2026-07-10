De zon is van iedereen, maar een goed plekje op het strand… dat is vaak een ander verhaal. Daarom trok Zonopnaam Energie vandaag naar Zandvoort om op ludieke wijze te laten zien dat je de zon óók kunt claimen zonder je wekker om 06.00 uur te zetten. Het energiebedrijf legde tientallen zonnepaneel-lookalike handdoeken neer met de boodschap: “Niet verbranden, wel vergroenen?” om te laten zien hoe eenvoudig het is om je eigen stukje zon te claimen. Niet op het strand, maar in een kleinschalig Nederlands zonnepark.

“Met deze actie laten we zien dat de zon van iedereen is. Je hoeft alleen maar je eigen stukje te claimen. Niet op het strand, maar in een van onze kleinschalige, ecologische zonneparken. Geen stress om het beste plekje, geen handdoekje-leg-strategieën, geen sprintjes richting de

vloedlijn. Gewoon zonnestroom uit Nederland, voor iedereen toegankelijk.” Aldus Kijra Koeken, hoofdmarketing bij de energieleverancier. “En dat gaat gelukkig een stuk makkelijker in een zonnepark dan op een overvol strand. Als we mensen met een glimlach kunnen laten nadenken

over duurzame energie, dan is onze missie geslaagd.”

Bezoekers van het strand kregen gratis zonnebrandcrème en uitleg over Paneelopnaam, waarmee klanten een zonnepaneel in een natuurinclusief zonnepark kunnen claimen. En zo hun eigen zonnestroom opwekken. De zon is van iedereen!

De actie valt samen met een bijzonder moment voor het bedrijf: Zonopnaam Energie bestaat dit jaar 10 jaar en gaat sinds deze zomer verder onder een nieuwe naam. Voorheen stond het bedrijf bekend als Vrijopnaam. Met de campagne “De zon is van iedereen” benadrukt Zonopnaam Energie dat duurzame energie toegankelijk, begrijpelijk en verrassend leuk kan zijn. Een zonnepaneel claimen is makkelijker dan een strandplek claimen en een stuk beter voor het klimaat.

Over Zonopnaam Energie

Zonopnaam Energie levert 100% Nederlandse zonnestroom en maakt het mogelijk om zonder (geschikt) eigen dak toch je eigen stukje zon te claimen. Met kleinschalige, ecologische zonneparken en transparante dienstverlening werkt Zonopnaam aan een Nederland dat niet alleen zonniger, maar ook groener wordt.

Foto: Zonopnaam Energie