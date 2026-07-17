IX Zon en netbeheerder Liander hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor netcongestie op het regionale elektriciteitsnet. Met de ondertekening van de Capaciteitssturingscontracten (CSC) leggen beide partijen de basis voor een stand-alone Battery Energy Storage System (BESS) van 40 MW / 160 MWh in Borculo (Gelderland). IX Zon zorgt voor een stand-alone BESS waarmee Liander overbelasting op het regionale elektriciteitsnet kan voorkomen. Het is het eerste stand-alone BESS-project waarvoor Liander deze contractvorm toepast.

De BESS in Borculo laat zien dat grootschalige flexibiliteit ook op het regionale elektriciteitsnet kan worden ingezet. Waar soortgelijke projecten voor congestiemanagement zich tot nu toe voornamelijk hebben ontwikkeld op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT (Transmission System Operator, TSO), was toepassing op het regionale elektriciteitsnet (Distribution System Operator DSO) door regelgeving en transporttarieven tot nu toe beperkt. Dit project laat zien dat ook op regionaal netniveau een economisch en technisch haalbare oplossing mogelijk is. Daarmee biedt het project niet alleen een oplossing voor de omgeving van Borculo, maar ook een voorbeeld voor vergelijkbare congestielocaties elders in Nederland.

Het BESS-project krijgt een vermogen van 40 MW en een opslagcapaciteit van 160 MWh. Door flexibel elektriciteit op te slaan of terug te leveren wanneer de netbeheerder daarom vraagt, helpt het systeem vraag en aanbod lokaal beter in balans te brengen. Hierdoor wordt de beschikbare netcapaciteit efficiënter benutten wordt tegelijkertijd ook de balans tussen vraag en aanbod op het regionale elektriciteitsnet verbeterd.

Quote Liander: Dit contract verbetert de netveiligheid en TenneT en Liander zijn nog in overleg over eventuele ruimte die middels de contracten vrijgegeven kan worden.

Belangrijke ontwikkelmijlpaal

Met de ondertekening van de CSC-overeenkomsten zijn belangrijke commerciële en technische randvoorwaarden voor de realisatie van het project ingevuld. Hiermee start de volgende fase van de projectontwikkeling, waaronder de afronding van de projectfinanciering, de selectie van leveranciers en de voorbereiding van de bouw.

“Dit project laat zien dat innovatieve samenwerking tussen netbeheerder en marktpartij nieuwe mogelijkheden creëert om netcongestie aan te pakken,” zegt Sven Kamphues, directeur van IX Zon. “Door de flexibiliteit van grootschalige BESS beschikbaar te maken voor het regionale elektriciteitsnet ontstaat een oplossing die zowel maatschappelijke als economische waarde creëert. Wij verwachten dat deze contractvorm de ontwikkeling van vergelijkbare BESS-projecten op het regionale elektriciteitsnet kan versnellen en daarmee helpt om ruimte op het net te creëren.”

Op weg naar realisatie

Quote Liander: “De inzet van de BESS laat zien hoe netbeheerders en marktpartijen samen innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen om netcongestie aan te pakken Door regionaal te kijken wat er nodig is en daar met de juiste middelen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, kunnen we het bestaande net veel beter benutten.

De realisatie van het BESS staat gepland voor 2027. Na ingebruikname zal het systeem bijdragen aan een efficiënter gebruik van het regionale elektriciteitsnet, een grotere flexibiliteit van het Nederlandse energiesysteem en de verdere integratie van duurzame energie.