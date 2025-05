Energieleverancier Vandebron, netbeheerder Stedin en investeerder Klimaatfonds Nederland sluiten een capaciteitsbeperkend contract af voor zonnepark Markiezaat in Rilland. Met dit contract komt 40 MW vermogen vrij, waarmee duurzame energie goed verdeeld kan worden in de regio. Het zonnepark van Klimaatfonds Nederland kan op verzoek afschakelen zodat het stroomnet stabiel blijft en grote storingen in de omgeving van Rilland beter voorkomen kunnen worden.

De samenwerking tussen Klimaatfonds Nederland, Vandebron en Stedin is belangrijk om flexoplossingen als deze te realiseren. Dit capaciteitsbeperkende contract is belangrijk in opmaat naar de komende maanden waarin veel zonne- en windenergie wordt opgewekt in Rilland. Door op vooraf afgesproken momenten het zonnepark af te schakelen wordt er geschoven met transportvermogen en blijft er meer vermogen beschikbaar. Het vermogen dat vrijkomt wordt gebruikt om het stroomnet stabiel te houden en storingen te voorkomen. Het biedt nog geen ruimte voor klanten die op de wachtlijst staan.

Sinds juli 2024 is er congestie voor teruglevering in Zuid-Beveland. Uit het congestiemanagementonderzoek, waarin wordt gekeken naar oplossingen voor congestie, bleek dat er mogelijkheden zijn om afspraken te maken met bedrijven voor flexibel vermogen. Dit contract zorgt ervoor dat het stroomnet veilig blijft. Het betekent niet dat er meer ruimte vrijkomt en er klanten van de wachtlijst af kunnen. Daar zijn meer flexcontracten voor nodig.

Ruimte voor meer groene projecten

Rick Bitter, directeur producenten bij Vandebron: “Door afspraken te maken over wanneer we wel en niet leveren, kunnen we netcongestie voorkomen én ruimte creëren voor meer groene projecten. Zo bouwen we samen aan een energiesysteem dat klaar is voor de toekomst.”

“Dit contract draagt eraan bij dat we de stroomvoorziening in Rilland langer stabiel kunnen houden tijdens piekmomenten, waarop veel wind en zon wordt ingevoed op het stroomnet”, vertelt Regiodirecteur Martin Martens van Stedin. “In Rilland zetten we al de vluchtstrook in en om die ‘extra rijbaan’ te beschermen is dit contract een mooie stap, maar er zijn meer flexcontracten nodig in dit gebied.”

Mark Straver, Technisch Directeur van Klimaatfonds Nederland: “Onze duurzame energieprojecten worden toekomstbestendig opgeleverd en het is mooi om te zien dat dit nu al zorgt voor de beoogde samenwerkingen die de net-infrastructuur efficiënter maakt. In dit gebied kijken wij samen met de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht en ontwikkelaar EnergieXP er naar uit nóg meer projecten te realiseren waarbij de lokaal opgewekte groene stroom zowel flexibel zal worden ingezet als worden omgezet in groene waterstof.”