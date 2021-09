Zonnepark Bavelse Berg officieel geopend door Groendus en gemeente Breda

Partner



Op zaterdag 11 september knipte wethouder Greetje Bos van de gemeente Breda het lint door van zonnepark Bavelse Berg. Met deze ceremonie werd het 94.000 zonnepanelen tellende energiepark officieel geopend. Groendus heeft deze unieke zonnecentrale in samenwerking met grondeigenaar en ingenieursbureau Sweco in recordtempo gerealiseerd: een bijzondere prestatie vanwege zowel de grootte van het park als de ligging op een voormalige vuilstort.

Ontwerp op maat voor uitdagende locatie

Zonnepark Bavelse Berg is één van de grootste in zijn soort in Nederland. De bouw van de centrale was een bijzonder complex project, aangezien in de ondergrond van de oude afvalberg tientallen gasleidingen zitten die beslist niet geraakt mochten worden. Daarnaast moest er schuin op de berg gebouwd worden. Iedere vierkante meter was daardoor net even anders. René Raaijmakers (Algemeen Directeur Groendus): “Bijna elk onderdeel van de constructie waarop de zonnepanelen rusten, is op maat ontworpen. Dat was een echte uitdaging, maar daarom ook juist een project passend bij de kennis en ervaring van Groendus.”

Belangrijke bijdrage aan duurzaamheidsopgave

De Bavelse Berg is eigendom van Sweco. Er zijn meerdere opties verkend om de voormalige stortplaats te verduurzamen. Uiteindelijk is gekozen voor een zonnepark op deze plaats. Vincent Jansen (afdelingshoofd Sweco) vertelt: “Als ingenieursbureau hebben we de business case doorgerekend en de vergunningen aangevraagd en verkregen. Vervolgens hebben we Groendus geselecteerd en zijn we samen aan de slag gegaan. Het resultaat mag er zijn.”

Met de komst van het zonnepark krijgt de Bavelse Berg een grote rol in verduurzaming van Breda. De gemeente was daarom nauw betrokken bij de realisatie. Wethouder Greetje Bos: “De Bavelse Berg is een gebied dat lastig te gebruiken is voor andere doeleinden. Maar voor deze zonneweide is het perfect! We zijn erg trots op dit project, omdat het sterk bijdraagt aan de duurzaamheidsopgave die we als gemeente hebben.”

Groene stroom voor ruim 10.000 huishoudens

Het zonnepark heeft een vermogen van ruim 37 megawattpiek en levert naar verwachting jaarlijks groene stroom voor meer dan 10.000 huishoudens. Omwonenden kunnen direct meeprofiteren van dit duurzame energieproject door rechtstreeks groene stroom af te nemen van de Bavelse Berg via Groene Stroom Lokaal. Raaijmakers: “We hopen dat de stroom vooral naar klanten in de directe omgeving van de berg gaat. Want hoe dichterbij de bron je stroom afneemt, hoe minder je het netwerk belast. Dit principe noemen we gelijktijdigheid en streven we bij Groendus sterk na.”